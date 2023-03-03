Захист об'єктів генерації: на електростанціях в Україні встановили системи ППО (відео)

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд також має намір убезпечити розподільчі підстанції від російських дронових і ракетних атак за допомогою бетонних укриттів-шелтерів. Відповідні проєкти вже розробили.

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Україна планує посилити захист систем розподілу електроенергії та об'єктів генерації. Про це сьогодні, 3 березня, розповів прем’єр-міністр країни Денис Шмигаль.

Як розповів прем'єр, російські війська здебільшого завдавали ударів по розподільних станціях в Україні, проте атакували й об'єкти генерації.

За словами глави уряду, у державі планують реалізувати ефективні заходи, які мають убезпечити розподільчі станції від російських дронових і ракетних атак. Зокрема, їх планують захистити за допомогою спеціальних бетонних укриттів (шелтерів) або розміщуючи об'єкти під землею на достатній відстані, щоб ні дрони, ні ракети не могли їх пошкодити.

Він наголосив, що відповідні проєкти вже розроблені, вони мають бути реалізовані найближчим часом.

"Це робитимемо протягом року, готуючись до наступного опалювального сезону", — підкреслив Шмигаль.

Також українська влада сподівається захистити українські електростанції. Для цього вживатимуться технологічні заходи безпеки. При цьому на багатьох електростанціях у країні вже встановлені системи протиповітряної та протиракетної оборони. Таке рішення дозволило протягом зими 2022-2023 рр. захистити їх від ворожих ударів.

Нагадаємо, 24 лютого в ДТЕК озвучили збитки від обстрілів ЗС РФ. У минулому році українська енергетика пережила 14 масованих ракетних атак і 17 атак безпілотників.