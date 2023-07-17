Санкции пошли на пользу: у производителей чипов и микросхем в Китае растет прибыль

Американские ограничения на высокие технологии для Китая стимулировали закупки у местных производителей микроэлектроники.

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Прибыль китайских компаний по производству микросхем и запчастей для специализированного оборудования заметно выросли после введение запрета США, Японии и Нидерландов на поставки соответствующих технологий в КНР, сообщает Bloomberg. Пекин всеми доступными способами и всеми возможными путями пытается "импортозаместить" западные технологии, и добился некоторых успехов, пусть и не во всех отраслях.

По данным издания, два крупных китайских производителя оборудования для производства процессоров и микросхем прогнозируют удвоение прибыли. Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc спрогнозировала рост чистой прибыли за первое полугодие на 10% (от 110% до 120%). Как сообщила компания Peer Naura Technology Group Co., ее прибыль увеличилась еще больше: почти в два с половиной раза (на 121–156%, до $270 млн).

Китайские производители чипов и микросхем демонстрируют рост на волне "импортозамещения" Фото: Bloomberg

Пекин сейчас всеми силами старается активизировать кампанию по замене иностранных технологий и достижению самодостаточности в ключевых областях, включая полупроводники, поскольку многонациональный экспортный контроль под руководством США начинает ограничивать способность Китая разрабатывать передовые чипы.

Правительство Китая уделяет первоочередное внимание построению внутренней цепочки поставок микросхем, чтобы попытаться обойти эти санкции и обеспечить достаточное количество полупроводников для обеспечения своей экономики.

Мы ранее рассказывали, что Китай делает ставку на чиплеты, чтобы пережить санкционную блокаду США и ЕС. Это эффективный способ упаковки групп небольших полупроводников в единый мощный "мозг", способный использоваться везде: от центров обработки данных до обычных гаджетов. Чиплеты, или маленькие чипы, могут быть размером с песчинку или чуть больше ногтя, а затем их обычно объединяют в единый кластер, называемый "расширенной упаковкой".

Ранее Фокус рассказывал, что удар США по чипам не сработал: Китай увеличил закупки процессоров для ИИ. Самый известный производитель процессоров и микросхем TSMC рапортует об увеличении закупок со стороны китайских предприятий.