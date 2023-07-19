Одним ударом превратил в прах: дрон "Пегас" ликвидировал САУ "Гиацинт" (видео)

Чтобы уничтожить цель, украинский беспилотник-камикадзе залетел на 14 км в тыл ВС РФ.

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Украинские военные с помощью дрона-камикадзе "Пегас" ликвидировали российскую самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт", которую оккупанты прятали глубоко в тылу. Видео появилось в Telegram-канале производителя и поставщика FPV дронов-камикадзе "Эскадрон" в среду, 19 июля.

По САУ "отработали" бойцы группы аэроразведки "Птицы Мадяра". Технику противника они выслеживали долго, так как российские военные прячут "Гиацинт" далеко за линией фронта. Иногда для того, чтобы обнаружить такую артиллерийскую установку, дрону нужно пролететь 10-15 километров вглубь тыла.

"Пегас", который запечатлен на видео, преодолел 14 километров для того, чтобы атаковать САУ противника. Дрон-камикадзе нанес удар, который превратил военную технику россиян в пепел. Таким образом дрон за $400 стер с лица земля артиллерийскую установку, которая стоит в десятки раз больше.

"Пегас" выпустила украинская организация "Ескадрон", которая обучает пилотов БПЛА. Дрон относится к роду беспилотных тактических комплексов мультироторного типа. У некоторых из этих дронов-камикадзе есть крафтовые имена, которые им дают разработчики или непосредственно военные.

Напомним, 11 июля СБУ показала, как украинский дрон "Пегас" превратил в груду металла БТР противника. После удара дроном над БТРом поднялся густой дым. Беспилотный аппарат подлетел ближе, чтобы заснять последствия своей работы. На месте, где несколько секунд назад проезжала военная техника, были видны только разбросанные взрывом детали.

А в начале июля дрон-камикадзе "Пегас" взорвал комплекс россиян для слежки за ВСУ. Заняв выгодную позицию, бойцы ВСУ начали управлять дроном, начиненным взрывчаткой, и направлять его в сторону камер "Муром-П". Беспилотник справился с задачей и поразил технику россиян.