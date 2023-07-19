Чат-бот Bing научился распознавать и анализировать фото: пока получается плохо (видео)

Взаимодействовать с нейросетью от Microsoft можно не только голосом или текстом, но и отправлять запросы загружая нужную фотографию.

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В рамках свежего обновления своей системы Copilot для Microsoft 365, компания объявила о запуске новой функции, которую пока мало кто заметил. Как говорится в официальном блоге компании, теперь в чат-бот Bing, который основан на ChatGPT-4 от OpenAI, можно загружать собственные фотографии.

Чем хороша эта функция? Во-первых, при необходимости вы можете узнать все что угодно о загруженном фото. По крайней мере так обещает Microsoft. Во-вторых, загрузив фото вы сможете проиллюстрировать свой основной запрос к чат-боту и, по идее, он должен вас лучше понять и более корректно выполнить поставленную вами задачу.

Например, если пользователи видят картину и задаются вопросом, кто ее нарисовал, они могут просто загрузить фотографию и спросить чат-бот Bing, про автора картины и историю ее написания.

Кстати, подобная интеграция текста, голоса и фото – первый случай мультимодальности GPT-4. Только в Bing все три возможности объединены в единый интерфейс, а в том же ChatGPT Plus (платной версии чат-бота от OpenAI) пользователи пока лишены такого удобства.

Что ж, Фокус решил проверить, как работает функция распознавания фото в чат-боте Bing и, честно говоря, мы были разочарованы. Для примера мы взяли известную фотографию Владимира Зеленского рядом со сбитым дроном Shahed-136. Несмотря на то, что файл был назван "Сбитый дрон Shahed-136 Владимир Зеленский", что давало ИИ прямую подсказу, чат-бот обозвал Президента Украины "реалистичным изображением человека", а лежащий рядом дрон "упавшей статуей". Зато он смог сделать вывод "о легком материале статуи", т.к. конструкция смялась. Это действительно интересно.

Bing Chat не узнал Зеленского и дрон Shahed-136 Фото: Скриншот

Во втором тесте мы "скормили" чат-боту Bing известную картину Ивана Айвазовского "Раздача продовольствия" (картина посвящена тому, как США спасали Россию от голода в 1891 году). Тут чат-бот совсем опозорился – не узнал классику. Bing Chat предположил, что это "площадь где-то в Люцерне, а сине-белый флаг символизирует давнюю историю города".

Известную картину Айвазовского чат-бот так же не распознал Фото: Скриншот

"Третий раз закинул Фокус невод загрузил фотографию" с самым известным портретом в мире. К счастью, теперь чат-бот распознал Мону Лизу и выдал все данные из доступных энциклопедий.

Ну хотя бы с Моной Лизой у Bing Chat не возникло проблем Фото: Скриншот

Искусственный интеллект только развивается, но, судя по всему, Microsoft слишком торопится с внедрением новых функций в свой Bing Chat. Вероятно, это связано с высокой конкуренцией, ведь Google недавно объявил, что внедряет подобный сервис Google Lens в свой чат-бот Bard, который уже доступен украинцам.

Ранее Фокус рассказывал, что эксперт сравнил два инструмента генеративного ИИ. Он пытался выяснить, кто лучше "рисует": Bing или Dall-E.