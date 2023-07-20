Все узнают из Telegram: почему в Украине до сих пор нет госсистемы оповещения об угрозах

Cell Broadcast должна была предупреждать украинцев о ракетах или арт-обстрелах еще с 2022 года, но до сих пор даже в Киеве непонятно, почему звучит тревога.

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Централизованная система оповещения Cell Broadcast, которая должна информировать украинцев об опасности при ракетном обстреле или других угрозах до сих пор не заработала. Об этом написал Forbes в своем эксклюзивном материале.

Что такое Cell Broadcast и зачем она нужна

Cell Broadcast — это специальная система оповещения, которая позволяет одномоментно рассылать большое количество сообщений на телефоны различных мобильных операторов. Она может работать независимо от локации даже в самых отдаленных регионов страны. Более того, человек получит такое сообщение об угрозе даже тогда, когда у него неактивна сим-карта или проблемы с мобильным покрытием. Cell Broadcast может оповещать об угрозе ракетного обстрела, химической и ядерной опасности, а также об опасных природных явлениях и техногенных катастрофах.

СМИ отмечает, что разрабатывать систему мобильного оповещения начали еще осень 2021 года, но не успели завершить, так как началось полномасштабное вторжение РФ в Украину. В сентябре 2022 года Cell Broadcast снова протестировали, но больше четверти абонентов мобильных операторов так и не смогли получить оповещения на свои телефоны. Поэтому люди до сих пор отслеживают опасность ракетного или артиллерийского обстрела в Telegram-канал или узнают об этом по телевиденью.

Это при том, что сама Cell Broadcast, по данным общественной инициативы DoZorro стоила 900 млн гривен. И это только те деньги, которые были потрачены на настройки и монтаж системы оповещения.

Кто отвечает за работу системы оповещения в Украине

Журналисты медиа обратились к пресс-службе ГСЧС и органам местного самоуправления в Киеве, чтобы узнать, что не так с системой оповещения и почему она до сих пор не работает так, как было запрограммировано. В Киевской городской государственной администрации медийщикам сказали, что за текст оповещения отвечает специальное подразделение в структуре Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Однако сами представители ГСЧС настаивают на том, что за информирование населения об опасности и рассылку специальных уведомлений о воздушной угрозе ответственны оперативные дежурные областной военной администрации и КГГА. Систему уже давно передали местным органам власти, заявил руководитель отдела взаимодействия со СМИ и коммуникаций с общественностью ГСЧС Оксана Трухачева. Forbes направил ведомству подробный запрос, но пока не получил ответа.

Как украинцы сейчас узнают об опасностях

Самые популярные ресурсы среди украинцев — это мобильное приложение "Киев цифровой", Telegram-канал "єТривога" (разработчик Wild Plutо) и "Воздушная тревога" от Ajax Systems та Stfalcon. Кроме того еще в марте 2022 года Google добавил функцию оповещения об опасностях в смартфоны, которые работаю с ОС Android.

Большой популярностью пользуются анонимные Telegram-каналы, сообщающие о причинах воздушных тревог, например, взлетах самолетов-ракетоносителей ВС РФ. Некоторые из них мониторят местные СМИ и сообщают, чем и какие именно территории обстреливают россияне. Один из самых крупных каналов — "Николаевский Ванек", он появился в апреле 2022 года, а 19 июля 2023-го насчитывал более миллиона подписчиков.

Напомним, в начале мая стало известно о том, что в Киеве заработала израильская система оповещения. Она может не только распознавать виды оружия, которое применяет для обстрела противник, но и показывать людям те территории, куда они упадут.

А в начале августа 2022 года медиа писали о том, что украинцы смогут получать оповещения о химической опасности. Профильное министерство заверяло украинцев в том, что приложение "Воздушная тревога" будет предупреждать о химугрозе и радиационной опасности.