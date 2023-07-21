"Нужно беречь войска": Россия и Китай опередили США в сфере РЭБ, генерал раскрыл причину

Законодатели хотят от Пентагона большей инициативы в разработке средств радиоэлектронной борьбы, потому что США теряют свое преимущество в этом сегменте.

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На собрании аналитического центра Института Хадсона представители группы двухпартийных законодателей заявили, что США стала терять свои преимущества в разработке и развитии систем радиоэлектронной борьбы, сообщает Defense One. По их словам, сегодня Россия и Китай значительно улучшили свои позиции в этом сегменте, что подвергают армию США и их союзников большой опасности.

Дон Бэкон, бывший бригадный генерал ВВС США, а ныне конгрессмен от штата Небраска, отметил: армия США очень "расслабилась" после войны в Персидском заливе. "Мы почувствовали, что нам больше не нужны системы РЭБ для победы, учитывая возможности вооруженных сил того времени", — отметил генерал. По его словам, Пентагон позволил "в значительной степени атрофироваться" сегменту РЭБ, в то время как Россия и Китай во многих областях превзошли США, потому что они были сосредоточены именно на этом.

Генерал Дон Бэкон призывает к срочным разработкам новых систем РЭБ Фото: Getty

"Если вы чувствуете, что являетесь доминирующей силой, вам не нужны средства РЭБ. Если вы боретесь с превосходящими силами врага, то РЭБ вам необходим, ведь вам нужно беречь свои самолеты и свои войска", — отмечает генерал Бэкон. — "Россия и Китай долгие годы успешно работали в этом направлении, а мы – нет".

В свою очередь другие члены группы двухпартийных законодателей потребовали от Пентагона как можно скорее уделить внимание развитию и модернизации систем РЭБ, чтобы помочь противостоять будущим угрозам, а не просто полагаться на Конгресс и на его законодательные инициативы.

"Еще с 2020 года мы выпускаем обновления и улучшения в "Концепции национальной обороны" (NDAA), где даем больше инициативы в руки Министерству обороны, но сегмент РЭБ все еще в стагнации", — заявил генерал Бэкон. — "Пентагону необходимо более последовательно инвестировать в возможности РЭБ. Без этого в условиях современных войн экономическая и национальная безопасность страны будут подвергаться неоправданному и значительному риску".

Ранее Фокус рассказывал, почему РФ до сих пор создает системы РЭБ, которые "глушат" HIMARS. По словам военного эксперта, радиоэлектроника оккупантов держится на старых технологиях и поставках с Китая.