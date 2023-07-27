Гаджеты будут заряжаться прямо на ходу: ученые изобрели новый тип батарей

Исследователи сделали эластичные аккумуляторы, которые в будущем предлагают вшивать в одежду. Конструкцию еще нужно улучшать, но первый прототип уже готов.

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Команда исследователи под руководством профессора машиностроения Университета Хьюстона Халех Ардебили удалось создать прототип гибкой батареи на основе эластичной ткани, который делает нас на шаг ближе к полной автономности, сообщается на сайте учебного заведения. Этот прототип является прорывом в области носимой электроники и способам их зарядки.

Исследователи тестируют и контролируют производительность литий-ионной батареи на основе растягиваемой ткани Фото: University of Houston

Сегодня нас всех окружают разнообразные полезные гаджеты, которые довольно часто приходится подзаряжать буквально "привязываясь" к зарядным устройствам на несколько часов. Идея сгибаемого аккумулятора состоит в том, чтобы подобные эластичные батареи в будущем стали частью нашей одежды и люди буквально на ходу смогли заряжать свои устройства.

"Как большой поклонник научной фантастики, я могу представить себе будущее, в котором наша одежда умная, интерактивная и электрическая", — говорит Халех Ардебили. "Вполне естественно, чтобы создать и интегрировать растягиваемые батареи в нашу одежду", — добавляет она.

Профессор Халех Ардебили и Навид Хиабани обсуждают гибкие батареи Фото: University of Houston

Для создания своего прототипа исследовательская группа использовала проводящую серебряную ткань в качестве платформы и токосъемника. Такая ткань идеально подошла, поскольку она механически деформируется или растягивается и по-прежнему обеспечивает электропроводность, необходимую для нормального функционирования электрода батареи, указывают ученые в научной работе, которая недавно была опубликована.

"Несмотря на то, что мы создали прототип, мы все еще работаем над оптимизацией конструкции батареи, материалов и изготовления", — сказала Ардебили.

Она с оптимизмом смотрит на то, что прототип растягиваемой батареи на тканевой основе проложит путь для многих типов использования, таких как подзарядка в "умных" скафандрах, бытовой сгибаемой электронике, встроенных в одежду батарей и различных гибких датчиков.

"Конечно, дальнейшее распространение сгибаемых аккумуляторов зависит от коммерческих факторов. Мы сейчас работаем над оптимизаций и безопасностью своего прототипа, чтобы он мог стать основой для гибких аккумуляторов будущего", — говорит профессор Халех Ардебили.

Ранее Фокус рассказывал, что ученые нашли замену литиевым батареям. Исследователи из США додумались смешать чистый литий с дешевым натрием и получили достаточно стабильный состав. Вскоре на рынке могут появиться первые гибридные батареи.

Так же мы сообщали о первой в мире "безопасной" алюминий-ионной батареи. Аккумулятор может выдерживать 800 циклов перезарядки с потерей всего 0,028% за цикл, говорят изобретатели.