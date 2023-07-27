Гаджети заряджатимуться просто на ходу: вчені винайшли новий тип батарей

Дослідники зробили еластичні акумулятори, які в майбутньому пропонують вшивати в одяг. Конструкцію ще потрібно покращувати, але перший прототип уже готовий.

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Команді дослідників під керівництвом професорки машинобудування Університету Г'юстона Халех Ардебілі вдалося створити прототип гнучкої батареї на основі еластичної тканини, який робить нас на крок ближче до повної автономності, повідомляється на сайті навчального закладу. Цей прототип є проривом у галузі портативної електроніки та способам їх зарядки.

Дослідники тестують і контролюють продуктивність літій-іонної батареї на основі тканини, що розтягується Фото: University of Houston

Сьогодні нас усіх оточують різноманітні корисні гаджети, які досить часто доводиться заряджати буквально "прив'язуючись" до зарядних пристроїв на кілька годин. Ідея акумулятора, що згинається, полягає в тому, щоб подібні еластичні батареї в майбутньому стали частиною нашого одягу і люди буквально на ходу змогли заряджати свої пристрої.

"Як великий шанувальник наукової фантастики, я можу уявити собі майбутнє, в якому наш одяг розумний, інтерактивний та електричний", — каже Халех Ардебілі. "Цілком природно, щоб створити та інтегрувати розтягувані батареї в наш одяг", — додає вона.

Професорка Халех Ардебілі та Навід Хіабані обговорюють гнучкі батареї Фото: University of Houston

Для створення свого прототипу дослідницька група використовувала провідну срібну тканину як платформу і струмознімач. Така тканина ідеально підійшла, оскільки вона механічно деформується або розтягується і, як і раніше, забезпечує електропровідність, необхідну для нормального функціонування електрода батареї, вказують вчені в науковій роботі, яка нещодавно була опублікована.

"Незважаючи на те, що ми створили прототип, ми все ще працюємо над оптимізацією конструкції батареї, матеріалів і виготовлення", — сказала Ардебілі.

Вона з оптимізмом дивиться на те, що прототип батареї на тканинній основі, що розтягується, прокладе шлях для багатьох типів використання, як-от заряджання в "розумних" скафандрах, побутовій електроніці, що згинається, вбудованих в одяг батарей і різних гнучких датчиків.

"Звісно, подальше поширення гнучких акумуляторів залежить від комерційних чинників. Ми зараз працюємо над оптимізацією та безпекою свого прототипу, щоб він міг стати основою для гнучких акумуляторів майбутнього", — каже професорка Халех Ардебілі.

Раніше Фокус розповідав, що вчені знайшли заміну літієвим батареям. Дослідники зі США додумалися змішати чистий літій з дешевим натрієм і отримали досить стабільний склад. Незабаром на ринку можуть з'явитися перші гібридні батареї.

Так само ми повідомляли про першу у світі "безпечну" алюміній-іонну батарею. Акумулятор може витримувати 800 циклів перезарядки з втратою всього 0,028% за цикл, кажуть винахідники.