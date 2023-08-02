Пытал украинцев и разгонял митинги в Херсоне: хакеры взломали почту полковника Росгвардии

Активисты "Кибер Сопротивления" получили доступ к личным данным Григория Зана, который служит в Росгвардии. Он участвовал в разгонах проукраинских митингов, а потом лично пытал арестованных украинцев.

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Хакеры из группы "Кибер Сопротивление" взломали электронную почту Начальника штаба 50-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии полковника Григория Зана, получив доступ к его персональным данным и важным документам, сообщается на сайте активистов. По их данным, силовик принимал участие в разгоне митингов в Херсоне, а также в пытках местных жителей в период оккупации.

По словам хактивистов, теперь Силы обороны Украины могут выследить Григория Зану и привлечь к ответственности за военные преступления, получив в качестве доказательств много материалов: от подписанных "преступных" приказов до личного состава части. "Кибер Сопротивление" решила выложить в свободный доступ не все полученные данные, чтобы оккупанта, а только то, что демонстрирует его личные качества.

Выписка из военной бухгалтерии свидетельствует о том, что Григорий Зана имеет нескольких детей, но отказывается платить алименты своим бывшем женам, которые пытаются получить деньги через суд. При этом одна из дочерей решила пойти по стопам отца и учится в Московском университете Министерства внутренних дел.

Григорий Зана не очень хочет платить алименты своим детям Фото: Центр национального сопротивления

Из личных писем, которые хранил полковник, хакеры сделали вывод, что жена изменяла Григорию Зане с его же подчиненным. Она была обеспокоена "возможным распадом семьи" и просила "повлиять на мужа". Сам росгвардеец тоже не хранил верность — на это указывают интимные фотографии его любовниц.

Жена Григория Зана изменяла ему с его же подчиненным

А еще Григорий Зана активно занимается поиском самопознания и ищет варианты саморазвития. Для этого он посещает "Школу личного развития", где выполняет домашние задания в виде стихов о себе. Из них становится понятно, что Григория Зана никто с детства не любил.

Григорий Зана пытается заниматься самоанализом и пишет стихи Фото: Центр национального сопротивления

Хакеры также предположили, что Григорий Зана зарабатывал деньги с помощью незаконных схем и махинаций, которые в переписке упоминает один из его коллег. Судя по тексту, в свое время российский силовик обманул и подставил многих людей.

У Григория Зана в голове "только бизнес" и никакой "дружбы", о чем ему пишет претензию его же знакомый

Активисты "Кибер Сопротивления" подчеркивают, что публикуют личные данные подобных персонажей для того, чтобы украинцы лично могли убедиться психотипе людей "русского мира", которые захватывают нашу землю. "Каждый из них верит, что его преступления останутся безнаказанными. Однако впоследствии их маршруты утренних пробежек становятся известными", — отмечают киберактивисты.

Удостоверение Григория Зана полковника-оккупанта из Росгвардии Паспорт Григория Зана полковника-оккупанта из Росгвардии Сам персонаж на своем рабочем месте Дочь полковника-оккупанта Алина Зана Дочь, конечно же, идет тропой своего папы Страховка на авто с именами родственников Григория Зана Григорий Зана предпочитает дорогие внедорожники

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