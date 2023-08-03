"На случай пробуждения Годзилы": в Японии построили гигантского робота-меха (видео)

Человек может управлять 4,5-метровым Arcax, забравшись внутрь Вскоре разработчики собираются продавать машину по всему миру.

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Японская компания TSUBAME закончила работу над действующем прототипом своего ездового робота Arcax, о чем сообщила на своем сайте. Инженеры компании вдохновлялись фантастическими фильмами и хотели дать возможность каждому человеку почувствовать себя в будущем уже сегодня, управляя таким необычным роботом, причем не дистанционно, а сидя внутри, как в фильмах "Аватар" или "Тихоокеанский рубеж", в котором боевые машины с пилотами сражались с гигантскими монстрами из другого мира.

Робот Arcax – это машина абордажного типа, полностью управляемая человеком. Хоть и выглядит аппарат футуристично, но, по сути, представляет собой смесь погрузчика с манипуляторами и движущуюся трансформируемую платформу. Выглядит Arcax внушительно: высота — 4,5 метра, а вес — 3,5 тонны. Длинна и ширина машины напоминает по размерам небольшой городской грузовик.

"Наверное, на случай пробуждения Годзиллы", — в шутку предположил украинский Telegram-канал "Стартапенко".

"Кайдзю с таким не одолеешь, но выглядит шикарно", — добавил канал TrendWatching.

У робота Arcax довольно функциональные руки-манипуляторы

Корпус прототипа изготовлен из FRP (армированного волокнистого пластика). Корпус обрабатывали и шлифовали вручную и для большего эффекта покрыли автомобильной краской в сочетании желтого и синего оттенка металлик.

"Тело" робота по всему периметру и в разных частях оснащено большим количеством светодиодных фонарей и маяков. Они служат не только украшением, но и световым индикатором, информирующим снаружи о состоянии Arcax и методах его работы (движение, трансформация, рабочее положение). Таким образом, Arcax можно увидеть с любого направления для большей безопасности окружающих.

Отличительными особенностями Arcax являются функциональные руки-манипуляторы и возможность трансформировать свою колесную платформу. Для более быстрой и устойчивой езди робот "приседает", а колесная база становится удлиненной.

Вид из кабины пилота робота Arcax

Внутри пилота робота встречают сразу три монитора для лучшего обзора. Окружающий вид обеспечивают камеры, расположенные по периметру корпуса. В движение аппарат приводит мощный электродвигатель.

Как пилот может управлять роботом Arcax

О безопасности использования такой конструкции данных пока нет, но компания TSUBAME утверждает, что вся конструкция и механизмы Arcax полностью разрабатываются и соответствуют стандартам безопасности ISO и JIS.

Инженеры компании продолжат совершенствовать своего робота и собираются вскоре выпустить его в продажу. Конечно, они отмечают, что их Arcax – это "огромная игрушка" для обеспеченной публики, которую будут изготовлять под заказ. Так что вряд ли мы увидим робота на общественных дорогах, а вот на каких-нибудь фестивалях, массовых мероприятиях или возле дома какого-нибудь богача – вполне возможно.

Прототип робота Arcax в движении

Ранее Фокус рассказывал, что Минобороны Украины налаживает производство роботизированных платформ. ВСУ нужно 10 000 роботов для борьбы с Россией, говорят военные.

А в Турции собираются модернизировать БТР М113 до уровня роботизированной платформы. Из БТР эпохи вьетнамской войны сделают робот-танк.