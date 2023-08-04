"Что делать, если залетит в квартиру?": россияне испугались за имущество из-за атак дронов

Меньше всего шансов на выплату у владельцев элитной недвижимости в районе Москва-Сити, говорит адвокат Дмитрий Аграновский. Остальным выплатят меньше, чем требуется.

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Активные налеты украинских дронов на российские объекты в тылу, все больше пугает жителей России. Местная газета "Свободная Пресса" поинтересовалась у юриста Дмитрия Аграновского, кто же будет возмещать ущерб, если беспилотник взорвется в жилом доме.

"Что делать, если к вам в квартиру дрон залетел, оставил живым, но угробил мебель, холодильник, сантехнику? Кто и как будет ремонт, покупку новой утвари оплачивать?", — таким вопросом задаются российские журналисты.

Адвокат подчеркнул, что, несмотря на обязательство со стороны государства всячески оберегать и защищать своих граждан, добиться реальной компенсации россиянам от взрывов или падений на их дома украинских дронов будет очень сложно, особенно, если налеты станут массовыми. Вероятно, власти что-то компенсируют "для галочки", но средств будет недостаточно для восстановления жилья или выполнения ремонта по рыночным ценам.

Если ситуация приобретет большие масштабы, то российскому правительству придется принимать отдельные меры и выделять средства из бюджета, как это сделали в Белгородоме. Там обещают восстанавливать жилье и предоставлять землю по льготной цене. Самые маленькие шансы на компенсацию у владельцев дорогой, элитной недвижимости, ведь на ее ремонт в казне просто не хватит денег.

"Власти будут компенсировать на уровне выживания. Если человек пострадал от боевых действий, то государство постарается, чтобы он не жил на улице, чтобы базовые потребности были решены, но, скорее всего, добиться компенсации в полном объеме будет очень тяжело", — говорит Аграновский.

Адвокат добавляет, что придется долгое время оббивать пороги множества инстанций, в том числе и обращаться в суд. Он советует всем россиянам тщательно фиксировать весь ущерб и активно отстаивать свои права на компенсацию, а еще лучше — самим страховать имущество в частном порядке, пусть средства на это есть не у всех.

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Ранее сообщалось, что арендаторы начали покидать небоскребы "Москва-Сити" после атаки дронов. За последние три дня появились десятки объявлений о сдаче и продаже коммерческих помещений в башне "IQ-квартал".

В Госдуме РФ уже призывают нанести удар по "Родине-матери" в Киеве в качестве мести за "Москва-Сити". По словам российского депутата Гурулев, башня "Москва-Сити" является символом столицы и процветающей России, которой, по его утверждению, Украина предположительно завидует.

Тем временем, в Москва-Сити отличился местный "десантник". Он решил по-особенному" отметить День ВДВ, оделся в "праздничное", вооружился игрушечным пистолетом и "заминировал" башню "Федерация" в этом элитном районе.