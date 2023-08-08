Дроны и взрывчатка: ВСУ показали, как выбивают россиян на Запорожском направлении (видео)

Россияне пытаются удержать свои позиции, поэтому украинские операторы совершают до 40 вылетов в сутки.

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На Запорожском участке фронта украинские военные с помощью беспилотников-разведчиков и ударных дронов выбивают противника из занятых позиций. Об этом идет речь в сюжете медиа "Настоящее время", которы был опубликован во вторник, 8 августа.

С дронами на этом направлении работает Днепропетровская бригада территориальной обороны. Во время выездов военные часто на ходу собирают одновременно и дрон-камикадзе, и беспилотник-разведчик. К первому типу дронов прикрепляют изолентой либо осколочный снаряд (для живой силы противника), либо кумулятивный (если нужно уничтожить технику).

Беспилотные летальные аппараты, которые летят в разведку, часто не справляются со своими заданиями: их "глушат" средства РЭБ противника. Они заставляют дрон отклоняться от курса и принудительно садят его на землю. Кроме этого, говорят военные, противник методично укрепляет свою "армию дронов" новыми видами техники.

"Они более активно начинают использовать дроны-камикадзе. Я бы сказал, тут, наверное, у нас еще есть преимущество, но оно сокращается. И с точки зрения барражирующих боеприпасов типа "Ланцет", тут, к сожалению, у них преимущество очень серьезное", — сказал начальник группы беспилотных систем Днепропетровской отдельной бригады сил ТРО.

Сейчас на участке фронта, где выполняют боевые задачи его подчиненные, противник ведет активные боевые действия. За один боевой выезд, который длится с начала и до окончания светового дня, операторы БПЛА могут запускать дроны до 40 раз.

Ранее стало известно о том, что ВСУ уничтожили рекордное количество опасных дронов "Ланцет". Украинские военные испытывают все новые и новые средства для борьбы с оккупантами в небе и показывают хороший результат.

Также мы писали о том, что президент РФ Владимир Путин приказал увеличить производство беспилотников. По его распоряжению компания "Ростех" планирует увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет", которые российская армия использует в войне против Украины.