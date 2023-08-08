Дрони та вибухівка: ЗСУ показали, як вибивають росіян на Запорізькому напрямку (відео)

Росіяни намагаються утримати свої позиції, тому українські оператори здійснюють до 40 вильотів за добу.

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На Запорізькій ділянці фронту українські військові за допомогою безпілотників-розвідників і ударних дронів вибивають супротивника із зайнятих позицій. Про це йдеться в сюжеті медіа "Настоящее время", який було опубліковано у вівторок, 8 серпня.

Із дронами на цьому напрямку працює Дніпропетровська бригада територіальної оборони. Під час виїздів військові часто на ходу збирають одночасно і дрон-камікадзе, і безпілотник-розвідник. До першого типу дронів прикріплюють ізоляційною стрічкою або осколковий снаряд (для живої сили противника), або кумулятивний (якщо потрібно знищити техніку).

Безпілотні літальні апарати, які летять у розвідку, часто не справляються зі своїми завданнями: їх глушать засоби РЕБ противника. Вони змушують дрон відхилятися від курсу та примусово садять його на землю. Крім цього, кажуть військові, противник методично зміцнює свою "армію дронів" новими видами техніки.

"Вони активніше починають використовувати дрони-камікадзе. Я б сказав, тут, напевно, у нас ще є перевага, але вона скорочується. І з точки зору баражувальних боєприпасів типу "Ланцет", тут, на жаль, у них перевага дуже серйозна", — сказав начальник групи безпілотних систем Дніпропетровської окремої бригади сил ТРО.

Зараз на ділянці фронту, де виконують бойові завдання його підлеглі, противник веде активні бойові дії. За один бойовий виїзд, який триває від початку й до закінчення світлового дня, оператори БПЛА можуть запускати дрони до 40 разів.

Раніше стало відомо про те, що ЗСУ знищили рекордну кількість небезпечних дронів "Ланцет". Українські військові випробовують усе нові й нові засоби для боротьби з окупантами в небі та показують хороший результат.

Також ми писали про те, що президент РФ Володимир Путін наказав збільшити виробництво безпілотників. За його розпорядженням компанія "Ростех" планує збільшити виробництво безпілотників "Куб" і "Ланцет", які російська армія використовує у війні проти України.