"На каждое действие есть противодействие": Череватый рассказал, как ВСУ останавливают дроны РФ

Силы обороны используют противодроновые сетки и средства радиоэлектронной борьбы, пока украинские FPV-дроны непрерывно уничтожают технику российских оккупантов.

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Из-за увеличения объемов производства беспилотников в России, захватническая армия все активнее использует их на фронте, однако украинские воины находят "инновационные способы противодействия" такой угрозе. Об этом рассказал спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

"Они в последние месяцы стали использовать больше дронов. В первую очередь, ударных. Но каждое действие вызывает противодействие. Силы обороны мощно работали все эти месяцы над этим. Ежедневно это один из ключевых вопросов, который рассматривает командование на всех совещаниях", — подчеркнул он.

По словам Череватого также, в Силах обороны продолжают активную работу по уничтожению дронов-камикадзе специальные расчеты.

"Работают противодроновые сетки и работает радиоэлектронная борьба. Сейчас это усиленное внимание развертывания наших сил. Детали мы не всегда можем говорить. И делается все для того, чтобы нивелировать их и, наоборот, усилить наш дроновый аспект", — рассказал Череватый.

Представитель Восточной группировки войск также отметил, что воины ВСУ также выполняют тяжелую и очень важную работу по поражению техники оккупантов.

"Фактически ежедневно вы можете видеть, как наши FPV-дроны уничтожают их бронетехнику, зенитно-ракетные комплексы, артиллерийские системы и так далее", — подытожил он.

Напомним, что 10 августа сообщалось, что предприятие "Антидрон Украина" модифицировало средство подавления C-Vog Shield Air, способное дать отпор опасным российским "Ланцетам". Сейчас "адская сковородка" получила улучшенную систему охлаждения и внешнюю аккумуляторную батарею, которая теперь может держать заряд на два часа больше.

Ранее, 5 июля Фокус писал, что в Украине появилось новое оружие против взрывных дронов ВС РФ. Антидроновой прибор блокирует канал управления ударного дрона противника и таким образом выводит его из строя.