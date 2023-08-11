"На кожну дію є протидія": Череватий розповів, як ЗСУ спиняють атаки дронів РФ

Сили оборони використовують протидронові сітки та засоби радіоелектронної боротьби, поки українські FPV-дрони безупинно нищать техніку російських окупантів.

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Через збільшення об’ємів виробництва безпілотників у Росії, загарбницька армія дедалі активніше використовує їх на фронті, однак українські воїни знаходять "інноваційні способи протидії" такій загрозі. Про це розповів Речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

"Вони в останні місяці стали використовувати більше дронів. В першу чергу, ударних. Але кожна дія викликає протидію. Сили оборони потужно працювали всі ці місяці над цим. Щодня це одне з ключових питань, яке розглядає командування на всіх нарадах", — наголосив він.

За словами Череватого також, у Силах оборони продовжують активну роботу зі знищення дронів-камікадзе спеціальні розрахунки.

"Працюють протидронові сітки й працює радіоелектронна боротьба. Зараз це посилена увага розгортання наших сил. Деталі ми не завжди можемо говорити. І робиться все для того, щоб знівелювати їхній і, навпаки, посилити наш дроновий аспект", — розповів Череватий.

Речник Східного угруповання військ також зауважив, що воїни ЗСУ також виконують важку і дуже важливу роботу з ураження техніки окупантів.

"Фактично щодня ви можете бачити, як наші FPV-дрони знищують їхню бронетехніку, зенітно-ракетні комплекси, артилерійські системи та таке інше", — підсумував він.

Нагадаємо, що 10 серпня повідомлялось, що підприємство "Антидрон Україна" модифікувало засіб придушення C-Vog Shield Air, здатний дати відсіч небезпечним російським "Ланцетам". Наразі "пекельна сковорідка" отримала поліпшену систему охолодження і зовнішню акумуляторну батарею, яка тепер може тримати заряд на дві години більше.

Раніше, 5 липня Фокус писав, що в Україні з'явилася нова зброя проти вибухових дронів ЗС РФ. Антидроновий прилад блокує канал управління ударного дрона противника і таким чином виводить його з ладу.