Украинская "Оса" будет "жалить" оккупантов: на что способен дрон за $3500

Разработчики из Чернигова заявляют о массовом производстве своего ударного беспилотника. Все тесты пройдены и получены необходимые документы от Минобороны Украины.

Related video

На киевской выставке iForum 2023 представлен боевой украинский квадрокоптер "Оса", сообщает корреспондент портала Dev.ua. Компания "Первый контакт", которая является разработчиком беспилотника, заявила, что уже готова к промышленному производству этих ударных БПЛА.

По словам генерального директора компании Захара Терещенко, квадрокоптер является многоразовым бомбером, который способен сбрасывать на российских оккупантов 2,5 килограмма взрывчатки за один раз, а затем возвращаться за новой "порцией". Цена беспилотника вполне бюджетная по современным меркам и составляет $3 500. Стоит отметить, что популярные китайские DJI Mavic стоят не менее $400, но могут нести в переоборудованном состоянии всего 600 грамм взрывчатки и в большинстве вариантов такого использования являются дронами-камикадзе, т.е. одноразовыми беспилотниками.

Как утверждает Захар Терещенко, уже через две недели беспилотник "Оса" поступит в серийное производство, а затем сразу отправится на фронт. Квадрокоптер уже получил все необходимые документы от Минобороны Украины и прошел тесты. Кстати, по словам Терещенко, вскоре ожидается 1000-й выпуск "Осы" — дрона, получившего известность, в частности, благодаря производству военного фильма "Максим Оса".

Технические характеристики квадрокоптера "Оса":

максимальная взлетная масса без полезной нагрузки 5 кг;

масса полезной нагрузки до 2,5 кг;

размеры квадрокоптера: 56х56х10 см;

максимальная высота полета до 1000 метров;

дальность полета до 8 км или до 15 минут полета с полезной нагрузкой;

максимальная скорость 150 км/ч при ветре до 12 м/с;

развертывание занимает 5 минут и 7 минут необходимо для перезарядки дрона;

диапазон рабочих температур от -10 до +40.

Ранее Фокус рассказывал, что на выставке iForum 2023 украинцы показали дальнобойный ударный дрон Jupiter за €189 000. По заверению разработчиков, беспилотник можно применять для разведки, сбрасывания бомб или в качестве системы РЭБ.

А еще в Украине создают первые FPV-дроны с самонаведением. Разработчики уверяют, что "умная" система доведет БПЛА до цели при потере связи с оператором. Это должно увеличить эффективность ударов с 10% до 20%.