Ответ российским "Ланцетам": в Украине запускают в производство дронов-камикадзе "Відсіч"

Беспилотник компании First Contact несет на себе 3 кг полезной нагрузки, работает в любое время суток и поднимается в небо на 2 км.

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В Украине запускают в серийное производство новый беспилотник "Відсіч", способный работать как днем, так и ночью. Об этом сообщило медиа dev.ua.

Разработала этот беспилотный летательный аппарат компания First Contact. А презентовали модель беспилотника на iForum. Гендиректор компании Захар Терещенко, пообщавшись с журналистами на мероприятии, рассказал о том, что у компании есть все необходимые сертификаты для скорейшего начала производства. Предположительно беспилотник "поставят на поток" уже через две недели.

Судя по фото, которое опубликовало медиа, "Відсіч" представляет собой небольшой беспилотный летательный аппарат белого цвета. Запускают его с помощью катапульты. Новый украинский дрон спроектирован как модель самолетного типа.

Технические характеристики дрона "Відсіч"

тип — дистанционно пилотируемый летательный аппарат;

особенности — возможность программирования маршрута;

вес — 8 кг;

вес полезной нагрузки – 3 кг;

длина – 1,45 м;

размах крыльев – 2,5 м;

высота — 0.45 м;

практическая дальность – до 30 км;

скорость – до 100 км в час;

высота полета – до 2 км;

мощность двигателя — 1100 Вт;

емкость аккумулятора – 2Х10000 мА/ч;

время подготовки к работе — 15 м.

Напомним, в начале июня в Украине команда First Contact испытала новый военный беспилотник самолетного типа под названием "Відсіч". Этот БПЛА предназначен для атаки российских позиций, может нести боеголовку весом 2-3 кг на расстояние до 40 км под управлением оператора. Одно из преимуществ модели — незаметность: его практически не видно и не слышно в небе во время работы.

Беспилотник уже опробовали в боевых условиях. Разработчики уточнили, что новый беспилотник будет работать в паре с дронами-разведчиками. К слову, такую тактику уже используют ВС РФ с беспилотником-убийцей "Ланцет".

А в начале августа был представлен новый украинский дрон "Рубака". Беспилотники этого типа уже используются украинской разведкой и хорошо показали себя в бою. Их стоимость составляет 550 тысяч грн.