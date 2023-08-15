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Діджитал Російсько-українська війна

Відповідь російським "Ланцетам": в Україні запускають у виробництво дронів-камікадзе "Відсіч"

бпла відсіч, безпілотник відсіч
Фото: dev.ua | Дрон "Відсіч" представляет собой беспилотник самолетного типа, запускаемый с помощью катапульты

Безпілотник компанії First Contact несе на собі 3 кг корисного навантаження, працює в будь-який час доби і піднімається в небо на 2 км.

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В Україні запускають у серійне виробництво новий безпілотник "Відсіч", здатний працювати як вдень, так і вночі. Про це повідомило медіа dev.ua.

Розробила цей безпілотний літальний апарат компанія First Contact. А презентували модель безпілотника на iForum. Гендиректор компанії Захар Терещенко, поспілкувавшись із журналістами на заході, розповів про те, що в компанії є всі необхідні сертифікати для якнайшвидшого початку виробництва. Імовірно безпілотник "поставлять на потік" уже за два тижні.

Судячи з фото, яке опублікувало медіа, "Відсіч" являє собою невеликий безпілотний літальний апарат білого кольору. Запускають його за допомогою катапульти. Новий український дрон спроєктований як модель літакового типу.

Технічні характеристики дрона "Відсіч"

  • тип — дистанційно пілотований літальний апарат;
  • особливості — можливість програмування маршруту;
  • вага — 8 кг;
  • вага корисного навантаження — 3 кг;
  • довжина — 1,45 м;
  • розмах крил — 2,5 м;
  • висота — 0.45 м;
  • практична дальність — до 30 км;
  • швидкість — до 100 км на годину;
  • висота польоту — до 2 км;
  • потужність двигуна — 1100 Вт;
  • ємність акумулятора — 2Х10000 мА/год;
  • час підготовки до роботи — 15 м.

Нагадаємо, на початку червня в Україні команда First Contact випробувала новий військовий безпілотник літакового типу під назвою "Відсіч". Цей БПЛА призначений для атаки російських позицій, може нести боєголовку вагою 2-3 кг на відстань до 40 км під управлінням оператора. Одна з переваг моделі — непомітність: його практично не видно і не чути в небі під час роботи.

Безпілотник уже випробували в бойових умовах. Розробники уточнили, що новий безпілотник працюватиме в парі з дронами-розвідниками. До речі, таку тактику вже використовують ЗС РФ з безпілотником-вбивцею "Ланцет".

А на початку серпня був представлений новий український дрон "Рубака". Безпілотники цього типу вже використовуються українською розвідкою і добре показали себе в бою. Їхня вартість становить 550 тисяч грн.