США создали беспилотник, запускающий ракеты Tomahawk: военные раскрыли, как он работает

Необычные пусковые установки предназначены для перевозки на грузовых самолетах C-130 или на десантных кораблях армии США в любую точку мира и запуска ракет с земли.

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Американские военные соединили беспилотные автомобили и морскую дальнобойную установку Long Range Fires Launcher (LRFL) для запуска ракет Tomahawk, получив первый образец в июле 2023 года. Издание Naval News выяснило у командования морской пехоты, как работает необычная система вооружения.

Пентагон впервые за 30 лет получил высокомобильные дальнобойные ракеты наземного базирования. Основой для установки ракетных систем Tomahawk выступила беспилотная машина ROGUE на базе тактического автомобиля JLTV, также используемая для беспилотной пусковой установки NMESIS под противокорабельные ракеты NSM. Именно успех проекта ракетной установки NMESIS и был главным стимулом для военных инженеров. Боковые блоки на установке представляют собой системы управления огнем и электронные системы, необходимые для программирования и запуска ракеты.

Что любопытно, для большей мобильности армейские специалисты не стали изобретать отдельную систему, а просто взяли уже готовые пусковые ракетные установки и поместили их на армейский беспилотный транспорт. Но есть нюанс – такая пусковая установка может запускать только ракеты Tomahawk, в отличие от морского оригинала, который может оперировать и зенитными боеприпасами типа SM-6 для лучшего противостояния воздушным целям.

На ROGUE можно разместить две или одну ячейку Tomahawk Фото: US Army

Кстати, в морском варианте ракетные системы Typhon способны запускать Tomahawk и SM-6 по баллистической траектории на расстояние в 460 километров. В наземной версии ракеты способны обеспечить стрельбу противокорабельными ракетами большой дальности (LBASM) на расстояние более 185 километров для перехвата ударов с моря, отмечают в Пентагоне.

Ранее Фокус рассказывал, что морская пехота США сформирует первый ракетный батальон, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk в 2030 году. Но главной проблемой остается устойчивость машин после запуска, ведь при старте ракет Tomahawk транспорт может просто перевернуться из-за сложностей с распределением центра тяжести – ракетная установка чуть длиннее корпуса автомобиля.

Так же сообщалось, что Украина может получить от Запада ракеты IRIS-T и Tomahawk. По словам военного эксперта Романа Свитана, страны-партнеры обещают поставить Украине эти ракетные системы, потому что имеющиеся советские комплексы перехватывают до половины российских ракет в Украине.