Украина может получить от Запада ракеты IRIS-T и Tomahawk

По словам военного эксперта Романа Свитана, страны-партнеры обещают поставить Украине системы IRIS-T. А имеющиеся советские комплексы перехватывают до половины российских ракет в Украине.

Военный эксперт Роман Свитан оценил уровень противовоздушной и противоракетной обороны Украины. По его словам, сейчас наша ПВО перенацелена по преимуществу на ракеты. Появляются более или менее новые комплексы, среди прочего, западные партнеры обещают поставить IRIS-T. Об этом сообщает сайт Радио Свобода.

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"Есть два уровня обороны — противовоздушная и противоракетная. Украинская противоракетная оборона, конечно, слабенькая. Но сейчас ПВО перенацелена в основном на работу против ракет. Подтягиваются более-менее новые комплексы. Наши западные товарищи нам обещают IRIS-T", — отметил Свитан, уточнив, что сейчас в распоряжении ВСУ есть только устаревшие комплексы советского образца.

Украинские ВВС перехватывают дозвуковые ракеты

С помощью имеющихся систем ПВО удается перехватить до половины ракет. Для противостояния ракетным обстрелам со стороны РФ активно используется авиация, которая перехватывает дозвуковые ракеты.

"Наша авиация поднялась, начала работать против ракет, и довольно успешно. МиГ-29, Су-27 во взаимодействии с командными пунктами наземными уже перехватывают, в том числе, дозвуковые ракеты – это Х-101", — отметил эксперт.

Однако, по его словам, низколетящие скоростные ракеты по прежнему остаются главной проблемой, над решением которой работают.

Ракеты IRIS-T: характеристики

Ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности оснащены инфракрасной головкой самонаведения. Ее разрабатывали 6 стран под руководством Германии. Такие системы пришли на смену AIM-9 Sidewinder и были приняты на вооружение в декабре 2005 года. Производятся они немецкой компанией Diehl BGT Defence. Стоимость одной единицы — порядка 400 тыс. долларов.

[ + – ] IRIS-T на пилоне Eurofighter Typhoon Luftwaffe

Ракеты Tomahawk

Наличие у ВСУ ракет Tomahawk станет сдерживающим фактором и не позволит России беспрепятственно наносить удары по украинским городам.

[ + – ] Томагавк

Такие ракетные системы используются на вооружении в странах НАТО и управляются из единого центра НАТО, без согласования с которым их боевое применение будет невозможным. По словам эксперта, ракеты Tomahawk — это примерный аналог российских дальних ракет, которые летят на расстояние 2-2,5 тыс. км. Скорость ракеты "Калибр" — дозвуковая скорости, достигает порядка 2 тыс. км.

"Это высокоточная ракета, она может точно направляться. У нее КВО в районе 10 метров. Заряд, который они несут, достаточен для нанесения огневого поражения", — объяснил Свитан.

Ракеты "Калибр" и "Томагавк": сравнение

По словам эксперта, эта "Томагавки" не будут использоваться ВСУ для таких же ударов, которые наносятся по украинской территории российской армией. Это оружие будет выполнять сдерживающую функцию в отношении РФ

Ракеты Tomahawk: характеристики

Стоимость ракеты Tomahawk: от 607 тис. до $ 1,4 млн долларов.

Дальность ракеты — до 2,5 тыс. км.

На подлете к цели ракета снижает высоту и огибает рельеф местности.

Пусковая масса: 1315 кг.

Несколько систем наведения и управления: по рельефу местности (TERCOM), электронно-оптическая (DSMAC) и GPS.

Первое боевое применение ракеты "Томагавк" — 1991 год во время войны в Персидском Заливе.

[ + – ] Российский самолет с ракетами "Калибр".

Ракет "Калибр": характеристики

Стоимость ракеты "Калибр" составляет $6,5 млн.

Дальность полета — около 2 тыс. Км.

Скорость — около 900 км/ч.

Вес неядерного боевого заряда — 450 кг.

Калибр оснащен комбинированной системой управления:

приемник сигналов по система ГЛОНАСС,

инерциальная навигационная система на основе акселерометров и гироскопов.

Напомним, что США передадут Украине истребители F-16 и F-15: средства уже выделены. Боевые "соколы" и "орлы" четвертого поколения, которые стоят на вооружении американской армии и ВВС нескольких других стран, помогут ВСУ в контрнаступлении. Обсуждаются вопросы подготовки украинских пилотов.

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