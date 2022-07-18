Украина может получить от Запада ракеты IRIS-T и Tomahawk
По словам военного эксперта Романа Свитана, страны-партнеры обещают поставить Украине системы IRIS-T. А имеющиеся советские комплексы перехватывают до половины российских ракет в Украине.
Военный эксперт Роман Свитан оценил уровень противовоздушной и противоракетной обороны Украины. По его словам, сейчас наша ПВО перенацелена по преимуществу на ракеты. Появляются более или менее новые комплексы, среди прочего, западные партнеры обещают поставить IRIS-T. Об этом сообщает сайт Радио Свобода.
"Есть два уровня обороны — противовоздушная и противоракетная. Украинская противоракетная оборона, конечно, слабенькая. Но сейчас ПВО перенацелена в основном на работу против ракет. Подтягиваются более-менее новые комплексы. Наши западные товарищи нам обещают IRIS-T", — отметил Свитан, уточнив, что сейчас в распоряжении ВСУ есть только устаревшие комплексы советского образца.
Украинские ВВС перехватывают дозвуковые ракеты
С помощью имеющихся систем ПВО удается перехватить до половины ракет. Для противостояния ракетным обстрелам со стороны РФ активно используется авиация, которая перехватывает дозвуковые ракеты.
"Наша авиация поднялась, начала работать против ракет, и довольно успешно. МиГ-29, Су-27 во взаимодействии с командными пунктами наземными уже перехватывают, в том числе, дозвуковые ракеты – это Х-101", — отметил эксперт.
Однако, по его словам, низколетящие скоростные ракеты по прежнему остаются главной проблемой, над решением которой работают.
Ракеты IRIS-T: характеристики
Ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности оснащены инфракрасной головкой самонаведения. Ее разрабатывали 6 стран под руководством Германии. Такие системы пришли на смену AIM-9 Sidewinder и были приняты на вооружение в декабре 2005 года. Производятся они немецкой компанией Diehl BGT Defence. Стоимость одной единицы — порядка 400 тыс. долларов.
Ракеты Tomahawk
Наличие у ВСУ ракет Tomahawk станет сдерживающим фактором и не позволит России беспрепятственно наносить удары по украинским городам.
Такие ракетные системы используются на вооружении в странах НАТО и управляются из единого центра НАТО, без согласования с которым их боевое применение будет невозможным. По словам эксперта, ракеты Tomahawk — это примерный аналог российских дальних ракет, которые летят на расстояние 2-2,5 тыс. км. Скорость ракеты "Калибр" — дозвуковая скорости, достигает порядка 2 тыс. км.
"Это высокоточная ракета, она может точно направляться. У нее КВО в районе 10 метров. Заряд, который они несут, достаточен для нанесения огневого поражения", — объяснил Свитан.
Ракеты "Калибр" и "Томагавк": сравнение
По словам эксперта, эта "Томагавки" не будут использоваться ВСУ для таких же ударов, которые наносятся по украинской территории российской армией. Это оружие будет выполнять сдерживающую функцию в отношении РФ
Ракеты Tomahawk: характеристики
- Стоимость ракеты Tomahawk: от 607 тис. до $ 1,4 млн долларов.
- Дальность ракеты — до 2,5 тыс. км.
- На подлете к цели ракета снижает высоту и огибает рельеф местности.
- Пусковая масса: 1315 кг.
- Несколько систем наведения и управления: по рельефу местности (TERCOM), электронно-оптическая (DSMAC) и GPS.
- Первое боевое применение ракеты "Томагавк" — 1991 год во время войны в Персидском Заливе.
Ракет "Калибр": характеристики
- Стоимость ракеты "Калибр" составляет $6,5 млн.
- Дальность полета — около 2 тыс. Км.
- Скорость — около 900 км/ч.
- Вес неядерного боевого заряда — 450 кг.
- Калибр оснащен комбинированной системой управления:
- приемник сигналов по система ГЛОНАСС,
- инерциальная навигационная система на основе акселерометров и гироскопов.
Напомним, что США передадут Украине истребители F-16 и F-15: средства уже выделены. Боевые "соколы" и "орлы" четвертого поколения, которые стоят на вооружении американской армии и ВВС нескольких других стран, помогут ВСУ в контрнаступлении. Обсуждаются вопросы подготовки украинских пилотов.
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