Україна може отримати від Заходу ракети IRIS-T та Tomahawk

За словами військового експерта Романа Світана, країни-партнери обіцяють поставити Україні системи IRIS-T. А радянські комплекси перехоплюють до половини російських ракет в Україні.

Військовий експерт Роман Світан оцінив рівень протиповітряної і протиракетної оборони України. За його словами, зараз наша ППО перенацілена переважно на ракети. З'являються більш-менш нові комплекси, серед іншого, західні партнери обіцяють поставити IRIS-T. Про це повідомляє сайт Радіо Свобода.

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"Є два рівні оборони — протиповітряна і протиракетна. Українська протиракетна оборона, звичайно, слабенька. Але зараз ППО перенацілена переважно на роботу проти ракет. Підтягуються більш-менш нові комплекси. Наші західні товариші нам обіцяють IRIS-T", — зазначив Світан, уточнивши, що зараз у розпорядженні ЗСУ є лише застарілі комплекси радянського зразка.

Українські ВПС перехоплюють дозвукові ракети

За допомогою систем ППО вдається перехопити до половини ракет. Для протистояння ракетним обстрілам із боку РФ активно використовується авіація, яка перехоплює дозвукові ракети.

"Наша авіація піднялася, почала працювати проти ракет, і досить успішно. МіГ-29, Су-27 у взаємодії з наземними командними пунктами вже перехоплюють, зокрема, дозвукові ракети — це Х-101", — зазначив експерт.

Однак, за його словами, швидкісні ракети, які низько летять, як і раніше, залишаються головною проблемою, над рішенням якої працюють.

Ракети IRIS-T: характеристики.

Ракети класу "повітря-повітря" малої дальності оснащені інфрачервоною головкою самонаведення. Її розробляли шість країн під керівництвом Німеччини. Такі системи прийшли на зміну AIM-9 Sidewinder і були використані в грудні 2005 року. Вони виробляються німецькою компанією Diehl BGT Defence. Вартість однієї одиниці — приблизно 400 тис. доларів.

[ + – ] IRIS-T на пілоні Eurofighter Typhoon Luftwaffe

Ракети Tomahawk

Наявність у ЗСУ ракет Tomahawk стане стримувальним фактором і не дозволить Росії безперешкодно завдавати ударів по українських містах.

[ + – ] Томагавк

Такі ракетні системи використовуються на озброєнні в країнах НАТО й управляються з єдиного центру НАТО, без узгодження з яким їхнє бойове застосування буде неможливим. За словами експерта, ракети Tomahawk — це зразковий аналог російських далеких ракет, які летять на відстань 2-2,5 тис. км. Швидкість ракети "Калібр" — дозвукова швидкість, досягає майже 2 тис. км.

"Це високоточна ракета, вона може точно направлятися. У неї КІВ приблизно 10 метрів. Заряд, який вони несуть, достатній для завдання вогневого ураження", — пояснив Світан.

Ракети "Калібр" і "Томагавк": порівняння

За словами експерта, ці "Томагавки" не використовуватимуться ЗСУ для таких самих ударів, які завдаються по українській території російською армією. Ця зброя виконуватиме стримувальну функцію щодо РФ.

Ракети Tomahawk: характеристики

вартість ракети Tomahawk: від 607 тис. до $1,4 млн доларів;

дальність ракети — до 2,5 тис. км;

на підльоті до цілі ракета знижує висоту й огинає рельєф місцевості;

пускова вага: 1 315 кг;

декілька систем наведення та управління: за рельєфом місцевості (TERCOM), електронно-оптична (DSMAC) та GPS;

перше бойове застосування ракети "Томагавк" — 1991 рік під час війни в Перській Затоці.

[ + – ] Російський літак із ракетами "Калібр"

Ракета "Калібр": характеристики

вартість ракети "Калібр" складає $6,5 млн;

дальність польоту — приблизно 2 тис. км;

швидкість — майже 900 км/год;

вага неядерного бойового заряду — 450 кг;

калібр оснащений комбінованою системою управління;

приймач сигналів за системою ГЛОНАСС;

інерційна навігаційна система на основі акселерометрів і гіроскопів.

Нагадаємо, що США передадуть Україні винищувачі F-16 та F-15: кошти вже виділені. Бойові "соколи" й "орли" четвертого покоління, які стоять на озброєнні американської армії та ВПС кількох інших країн, допоможуть ЗСУ у контрнаступі. Обговорюються питання підготовки українських пілотів.

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