Экономия и польза: солнечные панели обеспечат украинцев водой во время новых блэкаутов

На водозаборнике в Мукачево уже установили электростанцию, способную производить 24 тысячи киловатт в год, но ее все еще готовятся страховать генераторами.

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В Мукачево Закарпатской области "Горводоканал" хочет обеспечить бесперебойную подачу воды местным жителям с помощью солнечных батарей. Об этом директор предприятия Олег Казибрид сообщил порталу Mukachevo.net. Это один из первых проектов подобного масштаба во всей Украине.

Солнечные панели для подачи воды в Мукачево

Недавно "Горводоканал" установили первые солнечные панели на одном из самых маленьких водозаборников, который называется "Севастопольским" и обеспечивает водоснабжение в центральной части Мукачево. Мощность оборудования, установленного на крыше здания, рассчитали таким образом, чтобы она совпадала с мощностью самого объекта.

Солнечные панели на водозаборнике в Мукачево Фото: mukachevo.net

Как пояснил директор, в солнечную погоду максимальная генерация панелей может полностью обеспечить электропотребление водозабора, в облачную или ночью энергия берется из батарей, а если ее не хватает — то уже из центральной сети. Большой плюс, что таким образом вода подается потребителям даже во время массовых отключений света, правда, в случае повторных блэкаутов солнечные батареи придется страховать генераторами.

Одна солнечная электростанция стоит 450 тысяч гривен и окупается за два-три года работы, после чего позволяет значительно экономить деньги на энергии. По подсчетам коммунальщиков, за год система производит около 23-24 тысячи киловатт, которая иначе обошлась бы предприятию примерно в 190 тысяч гривен.

Солнечная электростанция почти полностью обеспечивает водозаборник энергией Фото: mukachevo.net

Станция на крыше "Севастопольского" водозабора стала пилотным проектом, специалисты будут наблюдать, как она будет работать, чтобы выявить и по возможности устранить недостатки. В будущем "Горводоканал" планирует установить солнечные батареи и на крупных водозаборах, а также на местных очистных сооружениях.

"Мы уже заказали на Чинадиевский водозабор проект станции на 250 киловатт. Планируем выносить его на рассмотрение в городском совете, чтобы получить финансирование. Параллельно будем обращаться по различным грантовым проектам. Возможно получится привлечь другие средства кроме местного бюджета", — поделился Олег Казибрид.

Солнечная батарея на "Севастопольском" водозаборнике в Мукачево Фото: mukachevo.net

Как работают солнечные электростанции

Ранее Фокус писал, как работают и насколько эффективны солнечные электростанции. В основе технологии лежит панель, которая построена из большого количества специальных элементов (обычно, кремниевых). Они, в свою очередь, состоят из трех слоев — один принимает электроны, другой — отдает, а между ними еще есть слой алюминия, через который частицы перемещаются туда и обратно. Благодаря движению электронов под действием солнечного света генерируется электрический ток.

Современные панели площадью 1 квадратный метр могут вырабатывать 200 Вт электроэнергии, но только при идеальных условиях. На практике бесперебойной генерации мешают множество факторов, например, облачность, влажность, состояние воздуха. Солнечные электростанции с высокой эффективностью стоят недешево, особенно для небольшой площади, поэтому окупаются не быстро. Впрочем, они могут прослужить очень долго и нуждаются в минимальном уходе.

Писали также, стоит ли устанавливать солнечные панели дома. Они немного помогут в случае отключений энергии или же сэкономить денег на коммунальных платежах.