Економія та користь: сонячні панелі забезпечать українців водою під час нових блекаутів

На водозабірнику у Мукачево вже встановили електростанцію, здатну виробляти 24 тисячі кіловатів на рік, але її все ще готуються страхувати генераторами.

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У Мукачево Закарпатської области "Міскьводоканал" хоче забезпечити безперебійну подачу води місцевим жителям за допомогою сонячних батарей. Про це директор підприємства Олег Казибрід повідомив порталу Mukachevo.net. Це один з перших проєктів подібного масштабу в усій Україні.

Сонячні панелі для подачі води у Мукачево

Нещодавно "Міськводоканал" встановили перші сонячні панелі на одному з найменших водозабірників, який називається "Севастопольским" і забезбечує водопостачання у центральній частині Мукачева. Потужність обладнання, встановленого на даху будівлі, розрахували таким чином, щоб вона збігалася з потужністю самого об'єкта.

Сонячні панелі на водозабірнику у Мукачево Фото: mukachevo.net

Як пояснив директор, у сонячну погоду максимальна генерація панелей може повністю забезпечити электроспоживання водозабору, у хмарну або вночі енергія береться з батарей, а якщо її не вистачає — то вже з центральної мережі. Великий плюс, що таким чином вода подається споживачам навіть під час массових відключень світла, правда, у випадку повторних блекаутів сонячні батареї доведеться страхувати генераторами.

Одна сонячна електростанція коштує 450 тисяч гривень і окупається за два-три роки роботи, після чого дозволяє значно економити гроші на енергії. За підрахунками комунальників, за рік система виробляє близько 23-24 тисячі кіловатів, яка інакше обійшлася б підприємству приблизно у 190 тисяч гривень.

Сонячна електростанція майже повністю забезпечує водозабірник енергією Фото: mukachevo.net

Станція на даху "Севастопольского" водозабору стала пілотним проєктом, спеціалісти спостерігатимуть, як вона працюватиме, щоб виявити і за можливістю усунути недоліки. У майбутньому "Міськводокананал" планує встановити сонячні батареї і на великих водозаборах, а також на місцевих очисних спорудах.

"Ми вже замовили на чинадіївський водозабір проєкт станції на 250 кіловатів. Плануємо виносити його на розгляд у міській раді, аби отримати фінансування. Паралельно будемо звертатись по різних грантовим проєктам. Можливо вийде долучити інші кошти окрім місцевого бюджету", — поділився Олег Казибрід.

Сонячна батарея на "Севастопольскому" водозабірнику у Мукачево Фото: mukachevo.net

Як працюють сонячні електростанції

Раніше Фокус писав, як працюють і наскільки ефективні сонячні електростанції. В основі технології лежить панель, яка побудована з великої кількості спеціальних елементів (зазвичай, кремнієвих). Вони, своєю чергою, складаються з трьох шарів — один приймає електрони, інший — віддає, а між ними ще є шар алюмінію, через який частки переміщуються туди та назад. Завдяки руху електронів під дією сонячного світла генерується електричний струм.

Сучасні панелі площею 1 квадратний метр можуть виробляти 200 Вт електроенергії, але тільки за ідеальних умов. На практиці безперебійній генерації заважають безліч факторів, наприклад, хмарність, вологість, стан повітря. Сонячні електростанції с високою ефективністю коштують недешево, особливо для невеликої площі, тому окупаються нешвидко. Втім, вони можуть прослужити дуже довгу і потребують мінімального догляду.

Писали також, чи варто встановлювати сонячні панелі вдома. Вони трохи допоможуть у випадку відключень енергії або ж зекономити грошей на комунальних платежах.