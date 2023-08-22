"Впервые видим на практике": эксперт раскрыл, чем LUNA NG лучше дронов Украины (видео)

Беспилотник даст ВСУ значительное преимущество перед россиянами на расстоянии более 50 км, ведь может долго летать и защищен от воздействия средств РЭБ.

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Украина должна получить от Германии военные беспилотники LUNA NG производства Rheinmetall. Основатель и управляющий партнер копании DroneUA Валерий Яковенко указал каналу "Мы — Украина" на выдающиеся особенности этой модели и объяснил, чем они помогут украинцам на поле боя.

Если сравнивать LUNA NG с беспилотниками, которые производит Украина, то модель не имеет больших отличий по характеристикам, кроме нескольких интересных особенностей. Во-первых, это продолжительность полета около 12 часов, а во-вторых, стабильная работа под радиоэлектронными помехами на расстоянии более 100 км.

"Это те характеристики, которые называются одними из первых и на которые мы будем обращать наибольшее внимание", — заявил Валерий Яковенко.

По его мнению, модель имеет большие перспективы применения в Украине как лучший дрон-разведчик для больших дистанций (более 50 км), где разведывательные БПЛА имеют наибольшее влияние на поле боя, помогая эффективнее использовать дальнобойное оружие. LUNA NG также может переносить различную полезную нагрузку и запускать другие летательные аппараты меньшего размера. По мнению Валерия Яковенко, это позволит беспилотнику не только наблюдать, но и атаковать оккупантов за линией фронта.

"Мы впервые видим, что такое может использоваться на практике, а не на презентациях. Поэтому мы будем иметь интересную и новейшую разработку, которой нет аналогов в мире", — заметил украинский эксперт.

Rheinmetall должна поставить Украине LUNA NG без ударных БПЛА, которые она показала в своей видеопрезентации. Однако Валерий Яковенко подчеркнул, что возможность дрона нести полезную нагрузку никуда не денется. Украинские специалисты могут разместить в свободном отсеке более мощные аккумуляторы, чтобы увеличить продолжительность полета, или провести другие модификации. Единственное, по мнению эксперта, это надо делать только после согласования с производителем, чтобы поставки продолжались в будущем.

"Нам нужно смотреть на этот прецедент как еще один образец того, как мир нам помогает, как мир объединяется для того, чтобы Украина имела самые современные технологии, которые будут защищать границы демократий всего мира", — подчеркнул Валерий Яковенко.

14 августа Rheinmetall официально сообщила о передаче Украине разведывательных комплексов LUNA NG несколько десятков миллионов евро. Каждый из них состоит из нескольких беспилотников, наземную станцию управления, катапульту для запуска, оборудование для ремонта.

Сержант ВСУ Александр Карпюк (Serg Marco) рассказал о недостатках немецких LUNA NG. По его мнению, такие беспилотники плохо подходят для войны в Украине, поскольку станут легкими целями для российских систем ПВО.