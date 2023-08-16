"РФ будет часто сбивать": в ВСУ раскритиковали дроны LUNA NG от Германии

По мнению Александра Карпюка, известного военного и волонтера, эти немецкие беспилотники хоть и обладают уникальными функциями, но "они слишком дорогие и большие для нашей войны".

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Германия передаст Украине разведывательные комплексы дронов LUNA NG, получив их от компании-производителя Rheinmetall. Но эти беспилотники не смогут принести значительной пользы, несмотря на свои уникальные функции, предположил на своей странице в Facebook украинский военный Александр Карпюк (Serg Marco)

По его словам, с самого начала нападения России на Украину дроны с двигателями внутреннего сгорания отошли на второй план, поскольку они слишком большие, шумные и являются легкой целью для ПВО армии РФ. Александр Карпюк опасается, что украинская армия будет часто терять LUNA NG из-за их заметности.

"Пока у ВС РФ достаточно ПВО, этот дрон будут часто сбивать. А его стоимость будет перекрывать его эффективность. Да, в нем есть много крутых функций, такие как развитая система распознавания объектов (которая не будет корректно работать с замаскированной техникой, а она сейчас почти вся замаскирована), там хороший оптический модуль, который будет видеть за 10 км, но к сожалению он слишком большой и дорогой для нашей войны", — пишет военный.

Оптикап дрона уникальна, но техника врага слишком замаксирована Фото: Скриншот

По его словам, чем больше беспилотник, тем легче его увидеть на радарах и попасть в него. LUNA NG — не дрон для войны в активной зоне ПВО. И это даже не турецкий ударный Bayraktar, ​​который хотя бы может обнаружить и поразить цель быстрее, чем его собьют, считает специалист.

По мнению Александра, перспективные БПЛА должны быть на электрическом двигателе, уметь перемещаться в режиме глайдера и выполнять боевые задачи в воздухе 3-4 часа (больше не надо). Так же их антенны должны быть настроенные так, чтобы минимально светиться на средствах радиоэлектронной разведки.

Напомним, беспилотный комплекс LUNA NG состоит из наземной станции управления и нескольких беспилотных летательных аппаратов. Система также включает стартовую катапульту, опциональное сетевое оборудование для ловли дронов при их посадке, а также оборудование для быстрого ремонта.

Ранее Фокус рассказывал, что Германия подтвердила поставку этих комплексов для ВСУ. Точное количество беспилотников не раскрывается, но в Rheinmetall утверждают, что контракт заключен на "двузначную сумму в миллионах евро".