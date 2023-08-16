"РФ буде часто збивати": у ЗСУ розкритикували дрони LUNA NG від Німеччини

На думку Олександра Карпюка, відомого військового і волонтера, ці німецькі безпілотники хоч і володіють унікальними функціями, але "вони надто дорогі й великі для нашої війни".

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Німеччина передасть Україні розвідувальні комплекси дронів LUNA NG, отримавши їх від компанії-виробника Rheinmetall. Але ці безпілотники не зможуть принести значної користі, попри свої унікальні функції, припустив на своїй сторінці у Facebook український військовий Олександр Карпюк (Serg Marco)

За його словами, від самого початку нападу Росії на Україну дрони з двигунами внутрішнього згоряння відійшли на другий план, оскільки вони надто великі, галасливі і є легкою ціллю для ППО армії РФ. Олександр Карпюк побоюється, що українська армія часто втрачатиме LUNA NG через їхню помітність.

"Поки у ЗС РФ достатньо ППО, цей дрон будуть часто збивати. А його вартість перекриватиме його ефективність. Так, у ньому є багато крутих функцій, як-от розвинена система розпізнавання об'єктів (яка не буде коректно працювати із замаскованою технікою, а вона зараз майже вся замаскована), там гарний оптичний модуль, який бачитиме за 10 км, але, на жаль, він надто великий і дорогий для нашої війни", — пише військовий.

Оптикап дрона унікальна, але техніка ворога занадто замаксована Фото: Скриншот

За його словами, що більший безпілотник, то легше його побачити на радарах і влучити в нього. LUNA NG — не дрон для війни в активній зоні ППО. І це навіть не турецький ударний Bayraktar, який хоча б може виявити та вразити ціль швидше, ніж його зіб'ють, вважає фахівець.

На думку Олександра, перспективні БПЛА мають бути на електричному двигуні, вміти переміщатися в режимі глайдера і виконувати бойові завдання в повітрі 3-4 години (більше не треба). Так само їхні антени мають бути налаштовані так, щоб мінімально світитися на засобах радіоелектронної розвідки.

Нагадаємо, безпілотний комплекс LUNA NG складається з наземної станції управління та кількох безпілотних літальних апаратів. Система також включає стартову катапульту, опціональне мережеве обладнання для лову дронів під час їхньої посадки, а також обладнання для швидкого ремонту.

Раніше Фокус розповідав, що Німеччина підтвердила постачання цих комплексів для ЗСУ. Точна кількість безпілотників не розкривається, але в Rheinmetall стверджують, що контракт укладено на "двозначну суму в мільйонах євро".