Создавала много проблем: дрон ВСУ разнес новейшую российскую станцию РЭБ "Стриж" (видео)

"Стриж" предназначен для борьбы с беспилотниками на поле боя, но сам был уничтожен одним из них благодаря меткому удару украинского воина.

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Разведгруппа "12 друзей Оушена" уничтожила дорогостоящую российскую систему радиоэлектронной борьбы "Стриж". Соответсвующее кадры опубликовал в своем Telegram-канале блогер и волонтер Сергей Стерненко в понедельник, 28 августа.

"Российская система РЭБ "Стриж" создает немало проблем для наших войск. Одна из них уже не будет. Потому что подразделение "12 друзей Оушена" дроном это средство РЭБ уничтожило", — подписал Стерненко видео.

На нем запечатлено, как FPV-дрон с крафтовым именем "Каховка 518" набирает высоту и летит над зданиями. Цель беспилотника — средство радиоэлектронной борьбы, которое оккупанты поместили наверху высокой железной вышки. Дрон-камикадзе успешно выполняет боевое задание и его место занимает БПЛА-разведчик, передавший оператору кадры взрыва российской антидроновой системы РЭБ: ее охватило пламя, а ветер разнес пепел от пораженной техники.

FPV-беспилотники выполняют различные задачи на фронте: от уничтожения россиян и техники, к поражению средств РЭБ / РЭР и общей работы на подавление противника. Иногда они просто незаменимы для украинских военных.

Что известно о российской РЭБ "Стриж"

"Стриж" умеет работать в пассивном режиме, тем самым скрываться от радиоразведки. Имеет от шести до восьми антенн, которые расположены по кругу и постоянно мониторят эфир. Таким образом система радиоэлектронной борьбы "смотрит", не приближается ли к ней дрон. Беспилотники она подпускает к себе на близкое расстояние и глушит их.

"Стриж" принадлежит к типу купольных РЭБ, однако имеет одну особенность: активно работает только при приближении беспилотника противника. До и после подавления цели система работает в пассивном режиме, экономя энергию и скрываясь от противника.

Напомним, в конце мая дроны ВСУ заставили россиян разбирать средства РЭБ. Россия обладает одними из самых лучших технологий в сфере радиоэлектронной борьбы, но украинцы научились уничтожать комплексы. Оккупантам приходится идти на хитрости.

А в конце марта ВСУ уничтожили новейшую российскую станцию РЭБ "Стриж". Тогда же оккупанты потеряли на Лиманско-Купянском направлении БТР-80, БМД, самоходный миномет "Тюльпан" и четыре 120-мм миномета.