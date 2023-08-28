Створювала багато проблем: дрон ЗСУ розніс новітню російську станцію РЕБ "Стриж" (відео)

"Стриж" призначений для боротьби з безпілотниками на полі бою, але сам був знищений одним із них завдяки влучному удару українського воїна.

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Розвідгрупа "12 друзів Оушена" знищила дорогу російську систему радіоелектронної боротьби "Стриж". Відповідні кадри опублікував у своєму Telegram-каналі блогер і волонтер Сергій Стерненко в понеділок, 28 серпня.

"Російська система РЕБ "Стриж" створює чимало проблем для наших військ. Однієї з них уже не буде. Тому що підрозділ "12 друзів Оушена" дроном цей засіб РЕБ знищив", — підписав Стерненко відео.

На ньому зображено, як FPV-дрон із крафтовим ім'ям "Каховка 518" набирає висоту і летить над будівлями. Мета безпілотника — засіб радіоелектронної боротьби, який окупанти помістили нагорі високої залізної вишки. Дрон-камікадзе успішно виконує бойове завдання і його місце посідає БПЛА-розвідник, який передав оператору кадри вибуху російської антидронової системи РЕБ: її охопило полум'я, а вітер розніс попіл від ураженої техніки.

FPV-безпілотники виконують різноманітні завдання на фронті: від знищення росіян і техніки, до ураження засобів РЕБ/РЕР та загальної роботи на придушення противника. Іноді вони просто незамінні для українських військових.

Що відомо про російську РЕБ "Стриж"

"Стриж" вміє працювати в пасивному режимі, тим самим ховатися від радіорозвідки. Має від шести до восьми антен, які розташовані по колу і постійно моніторять ефір. Таким чином система радіоелектронної боротьби "дивиться", чи не наближається до неї дрон. Безпілотники вона підпускає до себе на близьку відстань і глушить їх.

"Стриж" належить до типу купольних РЕБ, однак має одну особливість: активно працює тільки при наближенні безпілотника противника. До і після придушення цілі система працює в пасивному режимі, економлячи енергію і ховаючись від противника.

Нагадаємо, наприкінці травня дрони ЗСУ змусили росіян розбирати засоби РЕБ. Росія володіє одними з найкращих технологій у сфері радіоелектронної боротьби, але українці навчилися знищувати комплекси. Окупантам доводиться йти на хитрощі.

А наприкінці березня ЗСУ знищили новітню російську станцію РЕБ "Стриж". Тоді ж окупанти втратили на Лимансько-Куп'янському напрямку БТР-80, БМД, самохідний міномет "Тюльпан" і чотири 120-мм міномети.