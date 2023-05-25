"Сховати нереально": дрони ЗСУ змусили росіян розбирати засоби РЕБ

Росія має одні з найкращих технологій у сфері радіоелектронної боротьби, але українці навчилися знищувати комплекси. Окупантам доводиться йти на хитрощі.

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Росіяни змушені прибирати комплекси радіоелектронної боротьби з фронтів через високу ефективність дронів, які застосовують захисники України. Про це у Facebook написав український фахівець із радіозв'язку Сергій Флеш.

Експерт наголосив, що вважає російські технології РЕБ найсильнішими у світі. В окупантів багато десятків різновидів комплексів, які зібрані на базі колісних машин або гусеничних тягачів, а також у 90% сумісні з радіоелектронною розвідкою — тобто можуть не тільки пригнічувати, а й виявляти пристрої. Ось тільки користуватись своїми технологіями на війні в Україні росіянам стало дуже складно.

"Як же БПЛА змінили всю війну... Зараз сховати це на фронтах від нашої української аеророзвідки нереально. У мене пілоти часом запитують, що за ноутбук у руках росіянина, куди вже там машину сховати. З дронів все видно, а наша арта не зволікає. Тому все це "багатство" оборонки та всю цю міць техніки РЕБ росіяни змушені прибирати з фронтів подалі", — пояснив Сергій Флеш.

Він додав, що російські військові намагаються знайти вихід і положення, наприклад, розбирають комплекси РЕБ на частини у спробі зробити їх мобільнішими і менш помітними з повітря. Крім того, армія РФ активно закуповує та впроваджує переносні системи, такі як "Реп'ях", "Серп" або "Стриж".

Раніше ЗСУ показали знищення російської РЛС "Реп'ях". Таке обладнання призначене для виявлення невеликих дронів, що літають на відстані до 10 км та висотою до 5 км.

В Україні також помітили найновішу російську станцію РЕБ "Стриж". Один із таких комплексів вдалося знищити на Лимансько-Куп'янському напрямку. "Стриж-3" в автоматичному режимі стежить за появою дронів, а також пригнічує їхню систему навігації.

Писали також про новий комплекс радіоелектронної боротьби Серп-ВС5, який випробували в Росії. За словами розробників, він може придушувати цивільні та військові БПЛА у п'яти діапазонах частот від 900 МГц до 5,8 ГГц.