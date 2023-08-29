Еще одно укрепление пало: украинский FPV-дрон разнес блиндаж оккупантов (видео)

Беспилотник-камикадзе влетел прямо в центр укрытия, обустроенного российскими войсками на Восточном направлении.

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Бойцы 59-й бригады Вооруженных сил Украины ударили по российскому блиндажу на востоке FPV-дроном в восточной части Украины. Соответсвующее кадры опубликовал в своем Telegram-канале блогер и волонтер Сергей Стерненко во вторник, 29 августа.

"Бригада щупает российский блиндаж на востоке дрончиком", — подписал он снятые видеокадры.

На них дрон-разведчик, направляемый оператором, заснял блиндаж оккупантов, который они замаскировали камуфляжной сеткой. После этого на позицию вылетел FPV-дрон (First Person View). Беспилотник врезался в блиндаж и взорвался. После этого на экране монитора оператора другой беспилотный летательный аппарат показал развалины разрушенного блиндажа.

"FPV важны не только как средство поражения, а как средство общего подавления сил противника", — резюмировал Стерненко.

FPV-дроны: что о них известно

Это беспилотные летательные аппараты, которые оснащены функцией "вид от первого лица" (First Person View — сокращенно FPV). Режим FPV — это функция передачи видео в реальном времени с помощью камеры, установленной в передней части дрона. Формально FPV-дроном можно считать любой БПЛА со встроенной камерой, однако в последнее время под ними подразумеваются быстрые квадрокоптеры, управляемые при помощи специальной гарнитуры.

Несколько ранее бойцы 126 бригады ТРО FPV-дронами уничтожили российскую БРЭМ на Херсонщине. Для уничтожения военной техники украинским защитникам понадобились два БПЛА-камикадзе, рассказал блогер Стерненко.

Кроме того аэроразведка выявила и уничтожила с помощью FPV-дронов российскую технику под Соледаром. По словам командующего Сухопутными войсками, российскую технику, среди которой гаубицы и средства РЭБ, выявляла аэроразведка. Удары по позициям ВС РФ наносились с помощью FPV-дронов.