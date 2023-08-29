Ще одне укріплення впало: український FPV-дрон розніс бліндаж окупантів (відео)

Безпілотник-камікадзе влетів прямо в центр укриття, облаштованого російськими військами на Східному напрямку.

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Бійці 59-ї бригади Збройних сил України вдарили по російському бліндажу на сході FPV-дроном у східній частині України. Відповідні кадри опублікував у своєму Telegram-каналі блогер і волонтер Сергій Стерненко у вівторок, 29 серпня.

"Бригада мацає російський бліндаж на сході дрончиком", — підписав він зняті відеокадри.

На них дрон-розвідник, направлений оператором, зняв бліндаж окупантів, який вони замаскували камуфляжною сіткою. Після цього на позицію вилетів FPV-дрон (First Person View). Безпілотник врізався в бліндаж і вибухнув. Після цього на екрані монітора оператора інший безпілотний літальний апарат показав руїни зруйнованого бліндажа.

"FPV важливі не тільки як засіб ураження, а як засіб загального придушення сил противника", — резюмував Стерненко.

FPV-дрони: що про них відомо

Це безпілотні літальні апарати, які оснащені функцією "вид від першої особи" (First Person View — скорочено FPV). Режим FPV — це функція передачі відео в реальному часі за допомогою камери, встановленої в передній частині дрона. Формально FPV-дроном можна вважати будь-який БПЛА з вбудованою камерою, проте останнім часом під ними маються на увазі швидкі квадрокоптери, керовані за допомогою спеціальної гарнітури.

Дещо раніше бійці 126 бригади ТРО FPV-дронами знищили російську БРЕМ на Херсонщині. Для знищення військової техніки українським захисникам знадобилися два БПЛА-камікадзе, розповів блогер Стерненко.

Крім того аеророзвідка виявила і знищила за допомогою FPV-дронів російську техніку під Соледаром. За словами командувача Сухопутних військ, російську техніку, серед якої гаубиці та засоби РЕБ, виявляла аеророзвідка. Удари по позиціях ЗС РФ завдавали за допомогою FPV-дронів.