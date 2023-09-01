Ученые научились далеко передавать электроэнергию по интернет-кабелям: что это изменит

Исследователи считают, что таким образом можно будет гораздо проще и быстрее обеспечить людей энергией.

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Исследователям из компании Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) и Технологического института Китами при Национальном университете Хоккайдо удалось побить рекорд по передаче электроэнергии на самое большое расстояние по одному оптоволоконному кабелю, сообщает Tom`s Hardware. Ученым удалось передать мощность более 1 Вт и пакеты данных на расстоянии 10 км. Таким образом был побит рекорд, когда подобное удавалось проделать на расстоянии до двух километров (из-за ограничений оптической интенсивности внутри самого волокна).

Этот эксперимент ученые провели не ради интереса, а для того, чтобы доказать возможность передачи электроэнергии по обычным интернет-кабелям в районы, обесточенные из-за стихийных бедствий. Это поможет подключить к электроэнергии критически важную инфраструктуру и не ждать, пока проложат новые кабели или восстановят поврежденные.

В этом проекте используется многожильное оптическое волокно NTT (по технологии MCF). Эта технология позволяет сохранить совместимость с существующей волоконно-оптической инфраструктурой благодаря стандартному диаметру стекловолокна в 125 мкм. Но поскольку стекловолокно является многожильным (это означает, что в стандартном кабеле имеется несколько отдельных оптических нитей), каждую из этих нитей можно использовать для своих целей.

Система передачи данных и электричества по оптоволоконному кабелю Фото: NTT/Хоккайдо NUOKIT

Именно это и сделала исследовательская группа. Ученые поместили источник света с длиной волны 1550 нм во все четыре оптических кабеля. Для передачи данных в два из них была введена дополнительная длина волны около 1310 нм, где могли передаваться данные как по нисходящей, так и по восходящей линии связи (со скоростью передачи данных 10 Гбит/с).

В конце концов, исследователям удалось передать мощность примерно 1 Вт на расстояние 14 километров, достигнув мирового рекорда в 14 Вт/км для своей системы оптического питания. Ученые говорят, что это невероятно простое и экономически эффективное решение для доставки электроэнергии на большие расстояния с низким энергопотреблением при отсутствии электрической инфраструктуры наверняка найдет применение в будущем.

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