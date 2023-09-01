Учені навчилися далеко передавати електроенергію інтернет-кабелями: що це змінить

Дослідники вважають, що таким чином можна буде набагато простіше і швидше забезпечити людей енергією.

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Дослідникам з компанії Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) і Технологічного інституту Кітамі при Національному університеті Хоккайдо вдалося побити рекорд з передачі електроенергії на найбільшу відстань по одному оптоволоконному кабелю, повідомляє Tom`s Hardware. Вченим вдалося передати потужність понад 1 Вт і пакети даних на відстані 10 км. Таким чином було побито рекорд, коли подібне вдавалося виконати на відстані до двох кілометрів (через обмеження оптичної інтенсивності всередині самого волокна).

Цей експеримент вчені провели не заради інтересу, а для того, щоб довести можливість передачі електроенергії звичайними інтернет-кабелями в райони, знеструмлені через стихійні лиха. Це допоможе під'єднати до електроенергії критично важливу інфраструктуру і не чекати, поки прокладуть нові кабелі або відновлять пошкоджені.

У цьому проєкті використовується багатожильне оптичне волокно NTT (за технологією MCF). Ця технологія дає змогу зберегти сумісність з наявною волоконно-оптичною інфраструктурою завдяки стандартному діаметру скловолокна в 125 мкм. Але оскільки скловолокно є багатожильним (це означає, що в стандартному кабелі є кілька окремих оптичних ниток), кожну з цих ниток можна використовувати для своїх цілей.

Система передавання даних та електрики оптоволоконним кабелем Фото: NTT/Хоккайдо NUOKIT

Саме це і зробила дослідницька група. Вчені помістили джерело світла з довжиною хвилі 1550 нм в усі чотири оптичні кабелі. Для передачі даних у два з них було введено додаткову довжину хвилі близько 1310 нм, де можна було передавати дані як низхідною, так і висхідною лінією зв'язку (зі швидкістю передачі даних 10 Гбіт/с).

Зрештою, дослідникам вдалося передати потужність приблизно 1 Вт на відстань 14 кілометрів, досягнувши світового рекорду в 14 Вт/км для своєї системи оптичного живлення. Вчені кажуть, що це неймовірно просте й економічно ефективне рішення для доставлення електроенергії на великі відстані з низьким енергоспоживанням за відсутності електричної інфраструктури напевно знайде застосування в майбутньому.

Раніше Фокус розповідав, що голубина пошта виявилася швидшою за гігабітний Інтернет. Блогер влаштував змагання між голубами та Всесвітньою павутиною з доставлення файлів, і птахи швидше впоралися із завданням, але тільки на певній відстані.