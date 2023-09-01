Почему тревога? "Енот" предупреждает украинцев об угрозах, "слушая" боевую авиацию РФ

Чат-бот в Telegram определяет наиболее вероятную причину тревоги, следит за погодой и находит ближайшие укрытия.

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Студент Киевского политехнического института 22-летний Артем Левковский создал сервис, мониторящий боевые частоты российской авиации. Об этом написало медиа dev.ua в пятницу, 1 сентября.

"Идея долго вынашивалась. Я с началом обстрелов по энергетике стал интересоваться мониторинговыми каналами и темой российской стратегической авиации. Слушал их коммуникации на боевых частотах, частотах флота", — рассказал студент журналистам.

Левковский добавил, что в это время на просторах интернета познакомился с юношей, который впоследствии стал вторым разработчиком в его команде. Вместе они занялись разработкой бота, который бы позволял черпать информацию из эфира противника.

"У меня опыта с нейросетями не было, поэтому ими занимается, по крайней мере, занимался до последнего времени, потому что сейчас к нам пришел полноценный ML developer в команду, Влад. У него же опыт по общему программированию и Telegram-ботам был неглубок, поэтому архитектурой, основной частью логики занимаюсь я. Собственно, получилась отличная синергия", — уточнил Артем Левковкий.

Свою разработку он назвал Telegram-бот "Енот" — в честь животного, которого российские оккупанты похитили из зоопарка Херсона.

Что умеет Telegram-бот "Енот"

мониторить боевые частоты русской стратегической авиации;

определять наиболее вероятную причину тревоги;

находить ближайшие к владельцу смартфона, на котором установлен бот, укрытия (пока только по г. Киев);

мониторить радиационный фон по Украине;

предупреждать о погоде (в частности, о раскатах грома, чтобы люди не путали их со взрывами);

мониторить потери противника;

предоставлять актуальную карту тревог.

Суммарные расходы на создание бота вылились в 15 тысяч гривен. Большую часть из них разработчики заплатили за услуги дизайнеров и юридические формальности.

Напомним, в начале июня в Украине появился сервис, который показывает все укрытия по стране. Чат-бот в Telegram подскажет, как быстро добраться до безопасного места, но разработчики предупреждают: они не могут гарантировать, что укрытия работают.

А в марте 2023 года СМИ писали о том, что украинец создал чат-бота для пожертвований ВСУ. Бот позволяет выбрать конкретный сбор средств и проверить результат.