Чому тривога? "Єнот" попереджає українців про загрози, "слухаючи" бойову авіацію РФ

Чат-бот у Telegram визначає найімовірнішу причину тривоги, стежить за погодою і знаходить найближчі укриття.

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Студент Київського політехнічного інституту 22-річний Артем Левковський створив сервіс, що моніторить бойові частоти російської авіації. Про це написало медіа dev.ua у п'ятницю, 1 вересня.

"Ідея довго виношувалася. Я з початком обстрілів по енергетиці став цікавитися моніторинговими каналами й темою російської стратегічної авіації. Слухав їхні комунікації на бойових частотах, частотах флоту", — розповів студент журналістам.

Левковський додав, що в цей час на просторах інтернету познайомився з юнаком, який згодом став другим розробником у його команді. Разом вони зайнялися розробкою бота, який би давав змогу черпати інформацію з ефіру противника.

"У мене досвіду з нейромережами не було, тому ними займається, принаймні займався до останнього часу, тому що зараз до нас прийшов повноцінний ML developer у команду, Влад. У нього ж досвід із загального програмування і Telegram-ботів був неглибокий, тому архітектурою, основною частиною логіки займаюся я. Власне, вийшла чудова синергія", — уточнив Артем Левковкий.

Свою розробку він назвав Telegram-бот "Єнот" — на честь тварини, яку російські окупанти викрали із зоопарку Херсона.

Що вміє Telegram-бот "Єнот"

моніторити бойові частоти російської стратегічної авіації;

визначати найімовірнішу причину тривоги;

знаходити найближчі до власника смартфона, на якому встановлений бот, укриття (поки що тільки по м. Київ);

моніторити радіаційний фон по Україні;

попереджати про погоду (зокрема, про гуркіт грому, щоб люди не плутали їх із вибухами);

моніторити втрати противника;

надавати актуальну карту тривог.

Сумарні витрати на створення бота вилилися в 15 тисяч гривень. Більшу частину з них розробники заплатили за послуги дизайнерів і юридичні формальності.

Нагадаємо, на початку червня в Україні з'явився сервіс, який показує всі укриття по країні. Чат-бот у Telegram підкаже, як швидко дістатися до безпечного місця, але розробники попереджають: вони не можуть гарантувати, що укриття працюють.

А в березні 2023 року ЗМІ писали про те, що українець створив чат-бота для пожертвувань ЗСУ. Бот дає змогу вибрати конкретний збір коштів і перевірити результат.