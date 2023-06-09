Куди тікати по тривозі? Новий сервіс показує всі укриття по Україні

Чат-бот в Telegram підкаже, як швидко дістатися безпечного місця, але розробники попереджають: вони не можуть гарантувати, що укриття працюють.

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Компанія з розробки додатків та онлайн-сервісів Stfalcon у співпраці з Державною службою з надзвичайних ситуацій (ДСНС) створила бота з інформацією про всі укриття в Україні. Подробиці проєкту айтішники опублікували в Facebook.

Чат-бот під назвою "Укриття" доступний безкоштовно у месенджері Telegram. Користувач може відкрити його та відправити свою геолокацію, щоб отримати адресу найближчого притулку. Скористатися ним досить легко.

Чат-бот "Укриття" Фото: Facebook

Інструкція для бота "Укриття"

відкрити програму на смартфоні;

натиснути на кнопку "Завантажити" у вигляді скріпки;

вибрати "Розташування";

дозволити застосунку доступ до геопозиції;

натиснути на кнопку "Надіслати моє розташування".

На карті з'явиться мітка, де приблизно знаходиться пристрій, її можна перемістити в будь-яке місце і побачити, де поблизу є укриття. Завдяки цьому українці можуть заздалегідь спланувати маршрут на випадок повітряної тривоги.

Cкріншот з чат-бота "Укриття" Фото: Скриншот

Stfalcon попередила: інформація, що надається ботом, є "рекомендаційною", оскільки розробники не можуть гарантувати, що всі укриття працюють. Головне завдання сервісу – показати людям найбезпечніше місце поблизу.

"Не нехтуйте сигналами тривоги, приєднуйтесь до чат-бота, щоб знати, куди прямувати у разі повітряної тривоги", — звернулися представники компанії до українців.

1 червня жінка загинула під час обстрілу Києва. Як розповів її чоловік, люди прийшли до укриття у Деснянському районі, але воно виявилося закритим. У цей момент на киян упали уламки російської ракети.

7 червня міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишін звітував про перевірку укриттів у Києві. За його словами, комісія проінспектувала 3382 об'єкти (73% від загального фонду), з яких лише 65% придатні до експлуатації.

9 червня у КМДА заявили, що в укриттях Києва планують встановити автоматизовану систему відчинення дверей укриттів, яка вже тестується у Дарницькому районі. Як вважають чиновники, технологія має гарантувати киянам доступ до бомбосховищ під час обстрілів.