Заменяет генератор: бойцы НГУ получили улучшенную зарядную станцию для дронов и связи

С помощью станции на 2 КВт бойцы Сил обороны могут заряжать технику прямо в полевых условиях. Военные помогли разработчикам устранить недостатки прошлых версий.

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Украинские военные получили улучшенные зарядные станции, которые на фронте способны заменить генераторы и обеспечить бойцов энергией даже в полевых условиях. Об этом идет речь в посте, опубликованном на странице Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины в Facebook.

Первые такие станции военные получили для тестирования еще летов 2022 года от разработчика — волонтера и телеведущего Бориса Захарова. Тогда портативные станции, мощностью в 10 000, 5 000 и 2 000 Ватт-часов получили бойцы 5-й Слобожанской бригады.

"Мы чувствовали, что эти станции были крайне необходимы для фронта, а 5-я Слобожанская бригада подтвердила наши мысли и согласилась провести тестирование", — сказал Захаров.

Бойцы Нацгвардии применили аккумуляторные станции в боевых условиях и выявили некоторые недостатки, о которых сообщили разработчикам. Инженеры прислушались к пожеланиям и замечаниям военных и выпустили модернизированную версию зарядной станции на 2 КВт — именно их недавно отправили военным на фронт.

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Какие преимущества есть у аккумуляторных станций

влагостойкость;

противоударность;

малый вес при большой вместимости;

проще в использовании, чем генератор;

могут работать более суток непрерывно;

не требуют отдельного помещения;

дают возможность зарядить телефоны, радиостанции и дроны;

могут заряжать технику даже в условиях леса.

Украинские военные получили технику, которая позволяет заряжать телефоны, рации и БПЛА даже в природных условиях Фото: Национальная Гвардия Украины Украинские военные получили технику, которая позволяет заряжать телефоны, рации и БПЛА даже в природных условиях Фото: Национальная Гвардия Украины

Ранее журналисты составили топ-7 украинских зарядных станций на случай отключений света. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы украинцам начнут снова отключать электроснабжение, поэтому стоит позаботиться об альтернативных источниках питания.

А в январе 2023 года стало известно, что украинцы разработали супер павербанки для военных. Стартаперы из Ровенской области считают, что сделали достойную альтернативу зарубежным зарядным станциям по цене вдвое ниже.