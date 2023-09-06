Заменяет генератор: бойцы НГУ получили улучшенную зарядную станцию для дронов и связи
С помощью станции на 2 КВт бойцы Сил обороны могут заряжать технику прямо в полевых условиях. Военные помогли разработчикам устранить недостатки прошлых версий.
Украинские военные получили улучшенные зарядные станции, которые на фронте способны заменить генераторы и обеспечить бойцов энергией даже в полевых условиях. Об этом идет речь в посте, опубликованном на странице Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины в Facebook.
Первые такие станции военные получили для тестирования еще летов 2022 года от разработчика — волонтера и телеведущего Бориса Захарова. Тогда портативные станции, мощностью в 10 000, 5 000 и 2 000 Ватт-часов получили бойцы 5-й Слобожанской бригады.
"Мы чувствовали, что эти станции были крайне необходимы для фронта, а 5-я Слобожанская бригада подтвердила наши мысли и согласилась провести тестирование", — сказал Захаров.
Бойцы Нацгвардии применили аккумуляторные станции в боевых условиях и выявили некоторые недостатки, о которых сообщили разработчикам. Инженеры прислушались к пожеланиям и замечаниям военных и выпустили модернизированную версию зарядной станции на 2 КВт — именно их недавно отправили военным на фронт.Важно
Какие преимущества есть у аккумуляторных станций
- влагостойкость;
- противоударность;
- малый вес при большой вместимости;
- проще в использовании, чем генератор;
- могут работать более суток непрерывно;
- не требуют отдельного помещения;
- дают возможность зарядить телефоны, радиостанции и дроны;
- могут заряжать технику даже в условиях леса.
Ранее журналисты составили топ-7 украинских зарядных станций на случай отключений света. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы украинцам начнут снова отключать электроснабжение, поэтому стоит позаботиться об альтернативных источниках питания.
А в январе 2023 года стало известно, что украинцы разработали супер павербанки для военных. Стартаперы из Ровенской области считают, что сделали достойную альтернативу зарубежным зарядным станциям по цене вдвое ниже.