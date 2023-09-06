Польский дрон HAASTA будет сбивать иранские Shahed пулеметом: раскрыты подробности

Беспилотный самолет может летать со скоростью до 270 км/ч и проводить в небе до 10 часов. В будущем инженеры оснастить его более мощным вооружением, включая бомбы весом 20 кг.

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В Польше правительство представило прототип боевого беспилотника HAASTA, который планируют использовать для обмана ПВО и уничтожения вражеских дронов. О новой модификации беспилотника сообщили на оборонной выставке MSPO, сообщает Breaking Defense.

Дрон разработали в Институте авиации Лукасевича в сотрудничестве с итальянской фирмой EuroTech. HAASTA имеет размах крыльев чуть менее 4 метров, длину почти 3 метра и может нести полезную нагрузку до 35 кг внутри своего отсека. Электрический гибридный двигатель мощностью 20 л.с. приводит в действие конструкцию, которая обеспечивает скорость от 120 до 270 км/ч и высоту более 6 километров.

Дрон нужно запускать с катапульты, а сам беспилотник приземляется на полозья или с помощью планирующего парашюта. Рабочий радиус полета БПЛА составляет 30 км со стандартной радиосвязью, 80 км в ячеистой системе (mesh system) или 170 км по линии LoS (по линии прямой видимости) с направленными антеннами. При подключении к спутнику дальность действия ограничена топливом — максимальная продолжительность работы составляет 10 часов.

Дрон HAASTAзапускается со специальной катапульты Фото: Eurotech

Основной задачей беспилотника будет охота на дроны типа иранских Shahed, которые Россия с 2022 года использует для атаки Украины. HAASTA призвана уничтожать такие цели с помощью установленного под днищем 5,45-мм пулемета. В будущем инженеры хотят поставить более крупные пулеметы 7,62-мм или 12,7-мм UKM (Uniwersalny Karabin Maszynowy — усовершенствованный пулемет Калашникова) с запасом патронов или две 20-килограммовые бомбы свободного падения.

Однако у дрона могут быть и другие применения. Конструкторы заявляют о способности преодолевать ПВО, действовать в глубине территории противника и выполнять задачи разведки, а также о возможности группироваться с целью сбить с толку средства ПВО. Впрочем, разработчики видят и потенциальные гражданские версии своих БПЛА, которые можно было бы использовать для мониторинга линейной инфраструктуры на большие расстояния, грузового транспорта или фотограмметрии.

По словам представителей авиационного института, самолет успешно прошел серию летных испытаний. Пока концепция находится на стадии демонстрации, дизайнеры надеются привлечь клиентов в будущем.

Как говорится в заявлении польского правительства, дизайн БПЛА основан на "идеях, полученных в ходе боевых действий последних лет" — как считает СМИ, это явная отсылка к полномасштабному вторжению России в Украину. Конструкция дрона HAASTA соответствует новому стандарту STANAG 4703, который устанавливает требования к летной годности легких беспилотников для стран-участниц НАТО.

Ранее Фокус сообщал, что Польша получит новейшие радары LTAMDS. Будут защищать от российских дронов и ракет.