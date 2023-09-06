Мешают контрнаступлению ВСУ: Минцифры назвала самые опасные комплексы РЭБ России

С помощью своей техники ВС РФ глушат беспилотники и связь, мешая украинским бойцам координировать подразделения на поле боя.

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Российские военные чаще всего используют четыре вида комплексов радиоэлектронной борьбы, чтобы подавить украинские беспилотники. Какие именно — назвали в Министерстве цифровой трансформации Украины в среду, 6 сентября.

В Telegram-канале профильного министерства разместили фотографии техники, которые российские войска массово применяют на войне в Украине, чтобы лишать Силы обороны связи.

"На фото — комплексы "Редут 2-УС", "Житель", "Репеллент", "Борисоглебск". Эту технику чаще всего используют россияне, чтобы противодействовать нашим военным — глушить беспилотники, координировать подразделения и выполнять боевые задачи", — в свою очередь акцентировал внимание на технике противника министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Редут 2-УС"

Это система управления связью, через которую руководство российской армии отдает команды солдатам, а войска врага обмениваются информацией между собой. Автономный цифровой телекоммуникационный комплекс "Редут 2-УС" использует современные технологии связи и помогает взаимодействовать с системами боевого управления. Одним из основных его элементов является радиорелейная станция (антенный модуль) Р-431АМ, которая может создать широкополосную беспроводную сеть для 200 абонентов со скоростью передачи данных до 37 Мбит/с и на расстоянии до 30 км.

Помимо беспроводной, модуль Р-431АМ предусматривает многоинтервальные релейные и волоконно-оптические линии связи, а также 1920 каналов тональной частоты. Максимальная скорость передачи данных — до 155 Мбит/с в четырех направлениях, дальность связи — от 15 до 55 км в зависимости частоты и радиовидимости.

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"Репеллент"

В Украине оккупанты также используют комплекс радиоэлектронной борьбы на базе автомобиля МАЗ или КамАЗ, который подавляет БПЛА. Такие комплексы работают вблизи военных баз, аэродромов, объектов инфраструктуры или боевых позиций. Оборудование работает в диапазоне от 200 до 6000 МГц, может обнаруживать и "глушить" беспилотники на расстоянии около 30 км. Он подавляет каналы управления, передачи данных, спутниковые радионавигационные системы.

"Житель"

Систему радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель" армия РФ впервые приняла Р-330Ж "Житель" на вооружение в 2008 году, но с тех пор система была модернизирована. Это автоматизированная станция создания помех, созданная предприятием "ПРОТЕК" для армии РФ. Станция работает в составе автоматизированного комплекса помех Р-330М1П "Диабазол" или автономно, но с меньшей эффективностью. Модуль питается от генератора, его стандартный расчет составляет четыре человека. Она предназначена для подавления наземных станций мобильной связи GSM-900/1800, систем спутниковой связи "ИНМАРСАТ" и "Иридиум", навигационной системы GPS (NAVSTAR). "Житель" также помогает россиянам в радиоэлектронной разведке, автоматически обнаруживая и пеленгуя источники радиоизлучений.

"Борисоглебск"

Это модификация станции РЭБ Р-330, которую разработали в России в 2001 году инженеры ОКР "Борисоглебск" и концерна "Созвездие". В 2004 году они полностью переработали комплекс и начали серийное производство под названием "Борисоглебск-2", а в 2013 году его приняли на вооружение ВС РФ. Комплекс включает в себя пункт управления Р-330КМВ и станции создания помех Р-378БМВ, Р-330БМВ, Р-934БМВ, Р-325УМВ, все это размещается на самоходных шасси МТ-ЛБу. "Борисоглебск" предназначен для обнаружения и подавление радиооборудования и различных каналов связи, в то числе спутниковых и навигационных. Один пункт управления Р-330КМВ может контролировать до четырех пар станция помех и выполнять до 30 боевых задач в автономном режиме. Подготовка и развертывание комплекса занимает около 15 минут.

Эти средства РЭБ российские оккупанты используют в Украине чаще всего

Напомним, ранее эксперт объяснил, как РФ может сорвать наступление ВСУ. Оккупанты мониторят все ретрансляторы Сил обороны на 20-30 км от линии фронта и могут узнать планы целых батальонов, если сейчас не принять меры.

А в конце августа специалист по радиосвязи объяснил, почему ВСУ не хватает РЭБ на фронте. Сейчас ВСУ лишь на 20% обеспечены средствами радиоэлектронной борьбы, как мощными комплексами, так и небольшими окопными системами.