"Подавят в самый важный момент": эксперт объяснил, как РФ может сорвать наступление ВСУ

Оккупанты мониторят все ретрансляторы Сил обороны на 20-30 км от линии фронта и могут узнать планы целых батальонов, если сейчас не принять меры.

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Российские военные используют незащищенные ретрансляторы украинских бойцов в своих интересах. Об этом написал специалист по радиосвязи, электронике и радиоэлектронной борьбе Сергей (Флэш) Бескрестнов в своем Telegram-канале в понедельник, 4 сентября.

Ретрансляторы соединяют радиостанции, которые находятся далеко друг от друга, позволяя военным поддерживать связь на больших расстояниях. Для этого их необходимо устанавливать на высоких точках, где они очень хорошо видны и "слышны" противнику, и это представляет угрозу для ВСУ.

"Россияне могут легко запеленговать ретрансляторы и их уничтожить, но не делают это умышленно по двум причинам. Они с них снимают информацию и им важнее, чтобы они работали. А в самый важный момент они их подавят. И эффект от этого будет сильнейший", — написал Сергей Бескрестнов.

Эксперт добавил, что российские военные для глушения ретрансляторов ВСУ, ставят помехи просто на частоту приема. Частоту приема противник узнает, прослушивая самые близкие радиостанции и находя их частоту передачи, которая часто совпадает с частотой приема ретранслятора. Как пример специалист по радиосвязи привел ситуации в Северодонецке и Лисичанске, где ВС РФ одномоментно подавили все ретрансляторы ВСУ и оставили украинских военных без связи.

"Вы просто станете полностью беспомощными. Это будет катастрофа", — предупредил Флэш.

Как защитить ретрансляторы от подавления противником

Эксперт советует военным не делать основную ставку на ретрансляторы, а уделить внимание постройке прямых запасных каналов связи между ротами и штабами через автомобильные рации Motorola, лучше всего — с направленными антеннами.

Кроме того, если позволяет ситуация, антенны ретранслятора стоит ставить так, чтобы прием сложно было подавить. Выходом из ситуации может стать антенна, направленная вдоль позиции и боком к противнику или антенна, которую от противника закрывает бетонное здание (но тогда ее нужно будет опустить ниже уровня постройки) или прикрытая надстройкой на крыше.

Также параметр RSSI на ретрансляторе Сергей Флэш советует не ставить как можно ниже, ведь максимально эффективным уровнем для работы принимающего устройства считает 80дБ. В противном случае ретранслятор заглушит даже слабая система РЭБ противника, из этих же соображений военным нецелесообразно делать разнос передачи и приема ровно в 5 МГц.

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ВС РФ считывают информацию с ретрансляторов ВСУ: как этого избежать

ВС РФ часто "снимают" важную информацию с ретранслятора украинских бойцов. Через ретрансляторы передаются ID радиостанции, номера групп и тайм слотов. Анализируя разные понимающее устройства, противник понимает, готовится ли что-то в одном подразделении или по всему участку фронта.

"Если у Вас заведены доклады в одно время, то противник сразу поймет по ID, какие ID принадлежат дежурным по подразделениям и какие ID у КСП. Далее, зная это он будет отслеживать выход в эфир этих ID. Добавьте сюда пеленгацию радиостанций и по Вашему подразделению все будет понятно. Длина передачи тоже скажет о многом", — объяснил Сергей Флэш.

Он советует по возможности отказаться от уникальных ID, а также держать равномерную активность в эфире до начала любых событий в зоне боевых действий, чтобы российские оккупанты не получили дополнительной информации из-за одномоментного возрастания трафика.

Напомним, в августе эксперт Сергей Флэш рассказал о том, что РФ может прослушивать рации ВСУ. Это происходит потому, что многие командиры ставят наличие средств связи выше, чем их безопасность, и выбирают ненадежные каналы.

А в начале мая 2022 года СМИ писали о том, что ФСБ может прослушивать телефоны украинцев. Тогда речь шла о том, что жители временно оккупированных территорий Украины рискуют оказаться под наблюдением российских спецслужб,