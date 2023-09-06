"Придушать у найважливіший момент": експерт пояснив, як РФ може зірвати наступ ЗСУ

Окупанти моніторять усі ретранслятори Сил оборони на 20-30 км від лінії фронту й можуть дізнатися плани цілих батальйонів, якщо зараз не вжити заходів.

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Російські військові використовують незахищені ретранслятори українських бійців у своїх інтересах. Про це написав фахівець із радіозв'язку, електроніки та радіоелектронної боротьби Сергій (Флеш) Бескрестнов у своєму Telegram-каналі в понеділок, 4 вересня.

Ретранслятори з'єднують радіостанції, які розташовані далеко одна від одної, дозволяючи військовим підтримувати зв'язок на великих відстанях. Для цього їх необхідно встановлювати на високих точках, де їх дуже добре видно та "чутно" противнику, і це становить загрозу для ЗСУ.

"Росіяни можуть легко запеленгувати ретранслятори та знищити їх, але не роблять цього навмисне з двох причин. Вони з них знімають інформацію, і їм важливіше, щоб вони працювали. А в найважливіший момент вони їх придушать. І ефект від цього буде найсильніший", — написав Сергій Бескрестнов.

Експерт додав, що російські військові для глушіння ретрансляторів ЗСУ ставлять перешкоди просто на частоту прийому. Частоту прийому противник дізнається, прослуховуючи найближчі радіостанції та знаходячи їхню частоту передавання, яка часто збігається з частотою прийому ретранслятора. Як приклад фахівець із радіозв'язку навів ситуації в Сєвєродонецьку та Лисичанську, де ЗС РФ одномоментно придушили всі ретранслятори ЗСУ та залишили українських військових без зв'язку.

"Ви просто станете повністю безпорадними. Це буде катастрофа", — попередив Флеш.

Як захистити ретранслятори від придушення противником

Експерт радить військовим не робити основну ставку на ретранслятори, а приділити увагу будівництву прямих запасних каналів зв'язку між ротами та штабами через автомобільні рації Motorola, найкраще — зі спрямованими антенами.

Якщо дозволяє ситуація, антени ретранслятора варто ставити так, щоб прийом складно було придушити. Виходом із ситуації може стати антена, спрямована вздовж позиції та боком до супротивника, або антена, яку від супротивника закриває бетонна будівля (але тоді її потрібно буде опустити нижче за рівень споруди) або прикрита надбудовою на даху.

Також параметр RSSI на ретрансляторі Сергій Флеш радить не ставити якнайнижчим, адже максимально ефективним рівнем для роботи приймального пристрою вважає 80 дБ. В іншому разі ретранслятор заглушить навіть слабка система РЕБ супротивника, з цих же міркувань військовим недоцільно робити рознос передавання та приймання рівно в 5 МГц.

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ЗС РФ зчитують інформацію з ретрансляторів ЗСУ: як цього уникнути

ЗС РФ часто "знімають" важливу інформацію з ретранслятора українських бійців. Через ретранслятори передаються ID радіостанції, номери груп і тайм слотів. Аналізуючи різні приймальні пристрої противник розуміє, готується щось в одному підрозділі чи по всій ділянці фронту.

"Якщо у Вас заведені доповіді в один час, то противник одразу зрозуміє за ID, які ID належать черговим по підрозділах і які ID у КСП. Далі, знаючи це, він відстежуватиме вихід в ефір цих ID. Додайте сюди пеленгацію радіостанцій, і щодо Вашого підрозділу все буде зрозуміло. Довжина передачі теж скаже багато про що", — пояснив Сергій Флеш.

Він радить за можливості відмовитися від унікальних ID, а також тримати рівномірну активність в ефірі до початку будь-яких подій у зоні бойових дій, щоб російські окупанти не отримали додаткової інформації через одномоментне зростання трафіку.

Нагадаємо, у серпні експерт Сергій Флеш розповів про те, що РФ може прослуховувати рації ЗСУ. Це відбувається тому, що багато командирів ставлять наявність засобів зв'язку вище, ніж їхню безпеку, і вибирають ненадійні канали.

А на початку травня 2022 року ЗМІ писали про те, що ФСБ може прослуховувати телефони українців. Тоді йшлося про те, що жителі тимчасово окупованих територій України ризикують опинитися під наглядом російських спецслужб.