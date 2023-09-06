Боевой робот опознает и поразит врага ракетами "Небесный меч": что известно о новой машине

В будущем инженеры хотят оснастить платформу системами с искусственным интеллектом и беспроводным способом управления.

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Южнокорейская компания Hanwha Defense представила на выставке вооружений MSPO в Польше автономную разведывательную машину, оснащенную противотанковой управляемой ракетой Cheongeom ("Небесный меч", а в польской версии система называется HOMAR-K). Как сообщает компания в своем пресс-релизе, машина с ракетой Cheongeom может выполнять различные задачи, такие как поиск, разведка и обеспечение безопасности в районах, где размещение живой силы затруднено.

Как только оператор беспилотной платформы получает данные разведки о наличии техники врага, он может удаленно направить в опасную зону боевую машину и ракеты Cheongeom уничтожат противника в пределах досягаемости боеприпаса. Такая работа на дистанции позволяет увеличить безопасное расстояние для боевых подразделений, говорится в пресс-релизе.

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По мнению экспертов сайта Defense Mirror, ракета Cheongeom напоминает ракету BGM-71 TOW для использования на легком вооруженном вертолете (LAH). Ракета запускается в трех режимах: выстрелил и забыл, выстрелил и обновил после запуска, а также наведение вне прямой видимости. Эта ракета массой 35 кг и длиной 1,7 м в будущем может быть модернизирована, беспроводными каналами передачи данных и функцией искусственного интеллекта.

Утверждается, что южнокорейская система оснащена алгоритмом, который обучен на 800 000 изображениях различных военных целей и технике. Такая система распознавания ускоряет время реагирования в чрезвычайных ситуациях.

Алогритм системы способен распознавать огромное количество вражеской техники Фото: Hanwha

Ранее Фокус сообщал, что Польша получит новейшие радары LTAMDS. Эти радары будут защищать поляков от российских дронов и ракет. 12 радаров от компании Raytheon усилят польское ПВО наряду с уже приобретенными 48 системами Patriot.

Так же в Польше показали отечественный дрон HAASTA, который будет сбивать дроны типа иранских Shahed своим пулеметом. В будущем инженеры оснастят беспилотник более мощным вооружением, включая бомбы весом 20 кг. Беспилотный самолет может летать со скоростью до 270 км/ч и проводить в небе до 10 часов. Дрон разработали в Институте авиации Лукасевича в сотрудничестве с итальянской фирмой EuroTech.