"Не дождался спасения": FPV-дроны помешали оккупантам эвакуировать танк с поля боя (видео)

Уничтожить бронированный тягач, который пытался сдвинуть с места поврежденные танк, помогли два дрона-камикадзе, выпустить которые помогли простые украинцы.

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Украинские военные с помощью двух беспилотников-камикадзе помешали российским оккупантам эвакуировать неисправный танк. Соответсвующее видео опубликовали в Telegram-канале производителей и поставщиков FPV-дронов "Ескадрон" в четверг, 7 сентября.

По словам разработчиков, операцию по "спасению" танка оккупантам сорвали два дрона-камикадзе — SUNBURN и ZAIETS — получившие крафтовые имена от украинцев, которые помогли финансово с их выпуском.

На кадрах опубликованного видео видно, как российские военные пытаются взять на буксир неподвижный танк с помощью бронетехники, похожей на многоцелевой транспортер легкого бронирования МТ-ЛБ. Сначала оператор БПЛА выпустил к цели дрон SUNBURN, увидев который бойцы ВС РФ бросились бежать. Дрон поразил тягач, и тот задымился после взрыва. После этого в работу вступил беспилотник ZAIETS, который так же успешно отработал по своей цели.

"Оккупанты решили эвакуировать свой сломанный танк, однако у дрона с крафтнеймом SUNBURN были несколько иные планы. Танк не дождался спасения", — подписали в Telegram-канале видеокадры.

Напомним, в начале сентября дроны ВСУ лишили россиян танка Т-90 и новейшей БМД-4М. Сначала оператор дрона запустил беспилотник-камикадзе вдогонку танку Т-90, который на большой скорости выезжал из одного из населенных пунктов. БПЛА поразил танк в моторный отсек, после чего раздался хлопок, бронированная техника остановилась и задымилась. Второй целью для бойцов ВСУ стала боевая машина десанта российских оккупантов.

А днем ранее мы писали о том, что украинский FPV-дрон подбил лучший танк ВС РФ "Прорыв". Один удар беспилотника-камикадзе вывел из строя дорогую машину оккупантов, которая ехала по оккупированной территории.