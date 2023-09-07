"Не дочекався порятунку": FPV-дрони завадили окупантам евакуювати танк із поля бою (відео)

Знищити броньований тягач, який намагався зрушити з місця пошкоджений танк, змогли два дрони-камікадзе, випустити які допомогли прості українці.

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Українські військові за допомогою двох безпілотників-камікадзе завадили російським окупантам евакуювати несправний танк. Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі виробників і постачальників FPV-дронів "Ескадрон" у четвер, 7 вересня.

За словами розробників, операцію з "порятунку" танка окупантам зірвали два дрони-камікадзе — SUNBURN і ZAIETS, які отримали крафтові імена від українців, що допомогли фінансово з їхнім випуском.

На кадрах опублікованого відео видно, як російські військові намагаються взяти на буксир нерухомий танк за допомогою бронетехніки, схожої на багатоцільовий транспортер легкого бронювання МТ-ЛБ. Спочатку оператор БПЛА випустив до цілі дрон SUNBURN, побачивши який бійці ЗС РФ кинулися тікати. Дрон вразив тягач, і той задимівся після вибуху. Після цього в роботу вступив безпілотник ZAIETS, який так само успішно відпрацював по своїй цілі.

"Окупанти вирішили евакуювати свій зламаний танк, однак у дрона з крафтнеймом SUNBURN були дещо інші плани. Танк не дочекався порятунку", — підписали в Telegram-каналі відеокадри.

Нагадаємо, на початку вересня дрони ЗСУ позбавили росіян танка Т-90 і новітньої БМД-4М. Спочатку оператор дрона запустив безпілотник-камікадзе навздогін танку Т-90, який на великій швидкості виїжджав з одного з населених пунктів. БПЛА вразив танк у моторний відсік, після чого пролунав удар, броньована техніка зупинилася і задимилася. Другою ціллю для бійців ЗСУ стала бойова машина десанту російських окупантів.

А днем раніше ми писали про те, що український FPV-дрон підбив найкращий танк ЗС РФ "Прорив". Один удар безпілотника-камікадзе вивів з ладу дорогу машину окупантів, яка їхала окупованою територією.