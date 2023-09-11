Украинским школьникам бесплатно выдают ноутбуки: кто и как может их получить
До конца года Минобразования планирует передать украинским школам 40 тысяч ноутбуков, хотя в компьютерной технике нуждаются в разы больше учащихся.
Украинские школьники, в том числе и из малообеспеченных семей, могут бесплатно получить ноутбуки для учебы. Как это сделать объяснили в публикации на странице Министерства образования и науки Украины в Instagram.
В профильном министерстве объяснили, что сейчас в Украине 516 тысяч детей из самых уязвимых категорий и 82 тысячи учителей нуждаются в ноутбуках или планшетах для доступа к обучению. Поэтому до конца года в школы планируют передать еще 40 тысяч таких устройств для детей.
"Сейчас многие дети остаются не только без доступа к качественному образованию, но и без возможности узнать новую и интересную информацию или просто пообщаться с друзьями. Понимаем это и стараемся обеспечить комфорт для как можно большего количества детей", — говорят в Минобразования.
Как получить бесплатный ноутбук в Украине
Родителям школьника нужно будет принести в учебное заведение заявление о том, что ребенок нуждается в ноутбуке для учебы.
"Важно держать связь именно со своим учебным заведением, так как оно решает, кто именно получит компьютерную технику после того, как она попадет в школу. Минобразования не решает, кто именно получит гаджет и не может влиять на это решение", — объясняют в Министерстве образования и науки.
Отметим, что Минобразования также создало дашборд. С его помощью каждый может мониторить количество девайсов, которые передали в конкретные области, населенные пункты или учебные заведения. Судя по дашборду, сейчас уже отправили 132 011 ноутбуков в 12,341 учебных заведений по всей Украине.
Бесплатный компьютер для ребенка: кто имеет право получить
Социально незащищенным категория населения требуется помощь в первую очередь. Речь идет о:
- малообеспеченных или многодетных семьях,
- внутренне перемещенных детях,
- детях с особенными образовательными потребностями;
- детях с инвалидностью;
- детях, которые лишены родительской опеки.
Дети из каких областей могут получить бесплатный ноутбук
В профильном министерстве говорят, что их прерогатива — области, в которых дистанционный тип обучения доминирующий. В частности это:
- Черниговская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Луганская;
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Николаевская;
- Херсонская;
- Одесская области.
Ни один из этих регионов не имеет приоритета над другим и девайсы будут распространяться по учебным заведениям областей равномерно.
Как ноутбук попадет к ребенку
Юридические собственники девайсов — это образовательные учреждения. Департамент образования и науки ОВА получает ноутбуки после подписания актов приема-передачи с партнерами и распределяет гаджеты среди территориальных общин. А уже представители последних передают их школам.
В свою очередь школа или лицей передают ноутбуки учителям и ученикам, которые нуждаются в них больше всего, в пользование, как это раньше было с учебниками. Однако школы не имеют права передавать компьютеры тем ученикам, которые сейчас находятся за границей, хотя и продолжают обучаться онлайн в украинских учебных заведениях.
Что делать, если ноутбук поломался или потерялся
В этом случае родителям ребенка необходимо обратиться в учебное заведение, где учится школьник, так как именно школы или лицеи — собственники оборудования, то именно они должны обеспечивать ремонт ноутбука самостоятельно. Если же технику невозможно отремонтировать или ребенок ее потерял, в школе составляют специальный акт списания/ потери ноутбука.
Напомним, ранее в МОН рассказали, как начался учебный год в областях Украины. В некоторых регионах большинство школ перешло на дистанционную форму обучения.
Также мы писали о том, какие пять изменений ждут украинских школьников в этом учебном году. Сообщается, что учебный год продлится до 28 июня 2024 года. Дети будут изучать новый предмет "Защита Украины". Школы смогут определять формат обучения самостоятельно.