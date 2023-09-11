"Вся защита полетит": названы слабые места российской РЭБ "Волнорез" (фото)

"Волнорез" россияне представляют как мощную новую систему РЭБ, однако украинский эксперт Сергей Бескрестнов усмотрел в ней много недостатков, самый главный из которых — огромные дыры в защите из-за специфического монтажа антенн.

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Россия продолжает тестирование системы радиоэлектронной борьбы "Волнорез" и называет его надежной защитой от дронов. Однако она имеет существенные просчеты в своей конструкции, объясняет специалист по радиосвязи, электронике и радиоэлектронной борьбе Сергей (Флэш) Бескрестнов.

Впервые этот комплекс был показан на выставке "Армия 2023". Данный комплекс был показан одновременно с комплексом "Тритон", который делает Холдинг "Лаборатория ППШ".

"Этот комплекс не является промышленным и собран волонтерами. Его задача — защитить технику от дронов", — уточняет эксперт.

Сергей Бескрестнов также основные особенности этой системы РЭБ.

Антенная система "Волнореза"

У россиян стояла задача выбрать универсальную антенну, которая будет работать в широком диапазоне частот и иметь сферическую диаграмму, чтобы создавать "купол"для техники. Для этого подошла антенна "Гриб".

Однако в "Волнорезе" она имеет ряд минусов. Во-первых, она имеет провал в вертикальной диаграмме. Эксперт говорит о том, что на фото этот недостаток кажется небольшим, но в реальности провал больше в десять раз чем то, что видно на картинке. Именно это место является уязвимым и незащищенным.

Эксперт показал наглядно слабые места в защите системы РЭБ "Волнорез" Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"Такой Купол можно смело атаковать повернув антенны на дронах горизонтально. Можно считать, что его нет", — сказал Бескрестнов.

Блок управления РЭБ

Его выходная мощность — 30 Вт. Если блок собран из качественных иностранных деталей, этого может быть достаточно для работы системы РЭБ. Если же речь идет о китайских дешевых модулях, то в работе БУ могут быть существенные недостатки.

Эффективность "Волнореза"

Эксперт считает, что тут российские производители идут на хитрость. Они публично показывают защиту от FPV, который летит очень далеко от пульта. Такой дрон, по словам Бескрестнова, легко заглушить.

"Если наши пилоты запустят FPV с пары километров с пультом на 2 ватта и с хорошей антенной, плюс прощупают диаграмму антенны и поиграются с поляризацией, то вся защита "Волнореза" полетит", — сказал он.

Так выглядит замаскированная система РЭБ "Волнорез" Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Ранее Фокус сообщал, что россияне испытала в Украине систему РЭБ "Тритон", которая конкурирует с "Волнорезом" и работает похожим образом. По словам разработчиков, первые тесты прошли успешно, а следующие начнутся в сентябре. Систему предлагают ставить не только на танки, но и другую военную технику.

Также оккупанты расхваливают новый комплекс РЭБ "Гарпия". По идее система должна глушить практически все дроны в радиусе до 2 км, но украинский эксперт Сергей (Флеш) Бескрестнов подчеркивает, что они просто могут развалиться в настоящих боевых условиях.