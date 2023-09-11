"Весь захист полетить": названо слабкі місця російської РЕБ "Волнорез" (фото)

"Волнорез" росіяни представляють як потужну нову систему РЕБ, проте український експерт Сергій Бескрестнов угледів у ній багато недоліків, найголовніший з яких — величезні дірки в захисті через специфічний монтаж антен.

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Росія продовжує тестування системи радіоелектронної боротьби "Волнорез" і називає її надійним захистом від дронів. Однак вона має суттєві прорахунки у своїй конструкції, пояснює фахівець із радіозв'язку, електроніки та радіоелектронної боротьби Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Вперше цей комплекс був показаний на виставці "Армія 2023". Цей комплекс було показано одночасно з комплексом "Тритон", який робить Холдинг "Лабораторія ППШ".

"Цей комплекс не є промисловим і зібраний волонтерами. Його завдання — захистити техніку від дронів", — уточнює експерт.

Сергій Бескрестнов також основні особливості цієї системи РЕБ.

Антенна система "Волнореза"

У росіян стояло завдання вибрати універсальну антену, яка працюватиме в широкому діапазоні частот і матиме сферичну діаграму, щоб створювати "купол" для техніки. Для цього підійшла антена "Гриб".

Однак у "Волнорезі" вона має низку мінусів. По-перше, вона має провал у вертикальній діаграмі. Експерт говорить про те, що на фото цей недолік здається невеликим, але в реальності провал більший удесятеро, ніж те, що видно на картинці. Саме це місце є вразливим і незахищеним.

Експерт показав наочно слабкі місця в захисті системи РЕБ "Волнорез" Фото: Сергій Флеш/ Telegram

"Такий Купол можна сміливо атакувати, повернувши антени на дронах горизонтально. Можна вважати, що його немає", — сказав Бескрестнов.

Блок управління РЕБ

Його вихідна потужність — 30 Вт. Якщо блок зібрано з якісних іноземних деталей, цього може бути достатньо для роботи системи РЕБ. Якщо ж ідеться про китайські дешеві модулі, то в роботі БУ можуть бути суттєві недоліки.

Ефективність "Волнореза"

Експерт вважає, що тут російські виробники йдуть на хитрість. Вони публічно показують захист від FPV, який летить дуже далеко від пульта. Такий дрон, за словами Бескрестнова, легко заглушити.

"Якщо наші пілоти запустять FPV з кількох кілометрів із пультом на 2 вати і з гарною антеною, плюс промацають діаграму антени і пограються з поляризацією, то весь захист "Волнореза" полетить", — сказав він.

Такий вигляд має замаскована система РЕБ "Хвильоріз" Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Раніше Фокус повідомляв, що росіяни випробували в Україні систему РЕБ "Тритон", яка конкурує з "Хвильорізом" і працює схожим чином. За словами розробників, перші тести пройшли успішно, а наступні почнуться у вересні. Систему пропонують ставити не тільки на танки, а й іншу військову техніку.

Також окупанти розхвалюють новий комплекс РЕБ "Гарпія". За ідеєю система має глушити практично всі дрони в радіусі до 2 км, але український експерт Сергій (Флеш) Безкрестнов підкреслює, що вони просто можуть розвалитися в справжніх бойових умовах.