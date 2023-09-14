Санкции США не помогли: в Китае заявили о создании самого мощного в мире чипа для радаров

Китайские ученые обещают создать лучший радар, который сможет обнаруживать цели на расстоянии 4500 километров.

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Китайские исследователи заявили, что смогли создать самый мощный процессор для радара на основе нитрида галлия, генерирующий сигнал в 2,4 киловатта, несмотря на запрет США поставлять подобную продукцию в Китай. Об этом сообщает South China Morning Post.

Чип размером с палец может генерировать мощные радиолокационные сигналы в Х-диапазоне на один-два порядка выше производительности аналогичных микросхем усиления мощности в большинстве существующих радиолокационных систем. Самое важно, как отмечают исследователи, что подобные процессоры могут производиться массово при относительно низких затратах.

По данным СМИ, в новом китайском чипе используется нитрид галлия — редкий металл, который может повысить мощность и эффективность электронных устройств. Слой нитрида галлия в чипе имеет толщину всего несколько нанометров, что позволяет ему генерировать сильные сигналы с быстрым потоком электронов. Но, по мнению команды старшего инженера Ху Яньшэна из China Electronics Technology Group (CETC), при выходной мощности более 1 киловатта большинство полупроводников на основе галлия подвержены пробую, поскольку утечка электронов происходит под высоким напряжением. Поэтому исследователи аккуратно добавили алюминий к нитриду галлия, который может стать барьером для предотвращения утечки электронов.

Так выглядит процессор, который разработали в КНР для радаров Фото: South China Morning Post

Команда Ху также модернизировала затвор — ключевой компонент чипа, отвечающий за передачу сигнала. Они изменили его с широко используемой Т-образной формы на V-образную. Эта небольшая модификация значительно увеличила мощность и качество радиолокационного сигнала.

Ученые, участвовавшие в этом проекте, говорят, что радар с активной фазовой решеткой нового поколения будет генерировать сигналы мощностью до 30 мегаватт, что достаточно сильно для обнаружения целей на расстоянии 4500 км. По словам команды, для генерации мощных электромагнитных волн в виде быстрых импульсов потребуются "десятки тысяч" чипов, слаженно работающих вместе.

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