Санкції США не допомогли: у Китаї заявили про створення найпотужнішого у світі чипа для радарів

Китайські вчені обіцяють створити найкращий радар, який зможе виявляти цілі на відстані 4500 кілометрів.

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Китайські дослідники заявили, що змогли створити найпотужніший процесор для радара на основі нітриду галію, що генерує сигнал у 2,4 кіловата, попри заборону США постачати подібну продукцію в Китай. Про це повідомляє South China Morning Post.

Чіп розміром з палець може генерувати потужні радіолокаційні сигнали в Х-діапазоні, що на один-два порядки перевищують продуктивність аналогічних мікросхем посилення потужності в більшості наявних радіолокаційних систем. Найважливіше, як зазначають дослідники, що подібні процесори можуть вироблятися масово за відносно низьких витрат.

За даними ЗМІ, у новому китайському чипі використовується нітрид галію — рідкісний метал, який може підвищити потужність і ефективність електронних пристроїв. Шар нітриду галію в чипі має товщину всього кілька нанометрів, що дає змогу йому генерувати сильні сигнали зі швидким потоком електронів. Але, на думку команди старшого інженера Ху Яньшена з China Electronics Technology Group (CETC), за вихідної потужності понад 1 кіловат більшість напівпровідників на основі галію схильні до пробою, оскільки витік електронів відбувається під високою напругою. Тому дослідники акуратно додали алюміній до нітриду галію, який може стати бар'єром для запобігання витоку електронів.

Так виглядає процесор, який розробили в КНР для радарів Фото: South China Morning Post

Команда Ху також модернізувала затвор — ключовий компонент чипа, що відповідає за передачу сигналу. Вони змінили його з широко використовуваної Т-подібної форми на V-подібну. Ця невелика модифікація значно збільшила потужність і якість радіолокаційного сигналу.

Вчені, які брали участь у цьому проєкті, кажуть, що радар з активною фазовою решіткою нового покоління генеруватиме сигнали потужністю до 30 мегаватів, що досить сильно для виявлення цілей на відстані 4500 км. За словами команди, для генерації потужних електромагнітних хвиль у вигляді швидких імпульсів знадобляться "десятки тисяч" чипів, які злагоджено працюють разом.

Раніше Фокус розповідав, що китайці вкрали американські технології, щоб побудувати винищувач J-20. За словами командувача Тихоокеанських Повітряних сил Кеннета Вілсбаха, китайський J-20 не загрожує американському домінуванню.