Беспилотник с миной нашли на курорте в Болгарии: военным пришлось его взорвать (фото)

Обломки БПЛА заметили в районе, где много отелей и ресторонов. К нему был прикреплен 82-мм боеприпас, который оказалось слишком опасно перемещать.

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В Болгарии в районе курорта Тюленево в воскресенье, 17 сентября, упал неизвестный беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил мэр муниципалитета Шабла, в состав которого входит Тюленово, Мариан Жечев, пишет Reuters.

По его словам, беспилотник был найден на камнях рядом с пришвартованными лодками в Тюленово и представлял собой летательный аппарат со "стандартным боекомплектом". Пока неясно, упал ли беспилотник с воздуха или был занесен морским течением.

"Вчера вечером, около 21:30, поступил сигнал на номер 112, а вскоре после 22:00 район был оцеплен полицией с запретом на доступ людей и использование террас ресторанов", — сообщил мэр.

По информации медиа Nova.bg, дрон имеет длину от 3 до 3,5 метров, а бомба – около 50-60 см. В районе, где обнаружили беспилотник, есть рестораны и отели. Гости одного из них видели дрон, который плавал в море в нескольких километрах от скал.

Болгария уже направила мобильную группу утилизации для проверки беспилотника. Сообщение об этом опубликовали на сайте Минобороны страны в понедельник, 18 сентября.

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"Сегодня рано утром по сигналу о найденной части беспилотника с прикрепленным к нему предметом, похожим на боеприпас, была задействована модульная группа утилизации боеприпасов Варненской военно-морской базы", — говорится в сообщении.

В профильном министерстве уточнили, что группа из пяти военнослужащих выдвинулась к месту инцидента в 6:10. По результатам проверки команда из Болгарии, являющейся членом НАТО, примет решение о том, как ее утилизировать, говорится в заявлении министерства, добавив, что команда была направлена по запросу регионального правительства. В частности, военные действовали по просьбе губернатора Добричского района.

Несколько позже появилось новое сообщение от Минобороны Болгарии. В нем сказано, что специализированная группа ВМФ в 11:00 обезвредила боеприпас, обнаруженный ночью в районе Тюленово.

По полученному сигналу военнослужащие провели осмотр места происшествия, в ходе которого было установлено, что к обломкам беспилотника прикреплена 82-мм минометная мина. Из-за сильного повреждения боеприпаса его перемещение и транспортировка на полигон или другое подходящее место утилизации оказались невозможны. Поэтому было принято решение уничтожить боеприпас на месте, произведя контролируемый взрыв в безопасной зоне радиусом 150 м.

В черноморском городе Тюленево (Болгария) обнаружили неизвестный беспилотник Фото: Минобороны Болгарии

Отметим, что 17 сентября неизвестный беспилотник взорвался во время осмотра в Воронежской области РФ, где ого сбили силы ПВО. Беспилотник типа "летающее крыло" приземлили в Новоусманском районе и пытались изучить. Он очень похож на БПЛА "Рубака", недавно разработанный в Украине.

Напомним, в ночь с 3 на 4 сентября иранские дроны-камиказде Shahed упали на территории Румынии и взорвались. Дронами ВС РФ планировали атаковать украинский город Измаил, но не рассчитали траекторию полета.